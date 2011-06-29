عملیات اجرایی 2 پروژه عمران شهری در اراک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها شامل پروژه عمرانی مجتمع گلستان و پارکینگ طبقاتی میدان شورا بود که عملیات اجرایی آنها ظهر روز چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان شهر اراک آغاز شد.

شهردار اراک در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها گفت: پروژه عمرانی مجتمع گلستان در 6 طبقه و 119 واحد تجاری به همراه سالن غذاخوری و 2 طبقه پارکینگ با مشارکت بخش خصوصی در زیربنایی حدود 9 هزار مترمربع و در مدت زمان 2 سال احداث خواهد شد.

سید مرتضی میری افزود: پروژه پارکینگ طبقاتی خاتم در میدان شورا نیز در هشت طبقه شامل 2 طبقه تجاری، 6 طبقه پارکینگ در مساحتی حدود 3800 متر مربع و 8 طبقه است که با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهد شد.

وی اعتبار این پروژه را حدود 120 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه ظرف مدت 24 ماه توسط پیمانکار ساخته خواهد شد.

میری گفت: تأمین پارکینگ در هسته مرکزی شهر اراک هدف اصلی شهرداری اراک از اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی خاتم است.