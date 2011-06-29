10 مروج و مبلغ سوره "یس" تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر چهارشنبه با پیام آیت‌الله‌ سبحانی در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزارشد از علامه سید محمد شاکر نقوی از هندوستان به علت تربیت شاگردان فراوان در عرصه قرآن، سالها تدریس اصول فقه و تفسیر و تالیف تفسیری براساس دیدگاه‌های کلینی تجلیل شد.



محمدهادی موذن به عنوان قرآن‌پژوه، محقق، کارشناس قرآنی رسانه ملی و به علت حمایت و تقویت فعالیت های قرآنی در ایران؛ ظهور مهدی مولایی از هندوستان به علت ترویج قرآن در میان اردو زبانان، تدریس درس خارج و ترجمه قرآن به اردو همچنین فعالیت‌های قرآنی در آفریقا مورد تجلیل واقع شدند.



حجت‌الاسلام ذی شان حیدر عارفی به علت انتشار نشریه قرآنی ذکر به زبان اردو در هندوستان و تلاش برای ترویج سوره یاسین در این کشور از دیگر تجلیل شدگان این مراسم بود.



در این مراسم همچنین از مهندس ابراهیم مدحی، مدیر منطقه 18 شهرداری تهران؛ رحمت‌الله فرهنگی به علت اجرای ختم یاسین در 80 روز متوالی و الگو در ترویج ختم این سوره، سیدمرتضی نیکزاد از روشندلان قرآن‌پژوه به علت برگزاری مسابقات این سوره در استانهای مختلف تقدیر به عمل آمد.



طاهره نوریخانی به عنوان حافظ کل قرآن و صاحب توفیق و کسب فیوضات مادی بر اثر مداومت در قرائت این سوره از دیگر تجلیل شدگان بود.



همچنین از متین عبداللهیان به علت راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی یاسین تقدیر شد.



