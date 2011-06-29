خبر دیدار مدودف با رهبر کره شمالی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیمیتری مدودف" در جریان سفرش به شهر ولادی ووستوک با رهبر کره شمالی در دورترین نقطه شرقی روسیه دیدار نمی کند.

"ناتالیا تیماکووا" سخنگوی کاخ کرملین امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت : چنین دیداری در برنامه سفر دیمیتری مدودف به این شهر تدارک دیده نشده است.

این در حالی است که به تازگی یک مقام محلی در ولادی ووستوک واقع در 130 کیلومتری مرز کره شمالی مدعی احتمال دیدار مدودف با رهبر کره شمالی شده است.

تیماکووا با رد این ادعا تاکید کرد که مسکو هرگز چنین موضوعی را مطرح نکرده است. در همین حال یک مقام آگاه از لغو دیدار رئیس جمهوری روسیه با کیم یونگ ایل در این سفر خبر داد.