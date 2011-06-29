  1. بین الملل
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

خبر دیدار مدودف با رهبر کره شمالی تکذیب شد

خبر دیدار مدودف با رهبر کره شمالی تکذیب شد

دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد مدودف برنامه ای برای دیدار با "کیم یونگ ایل" در جریان سفرش به شرق کشور ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیمیتری مدودف" در جریان سفرش به شهر ولادی ووستوک با رهبر کره شمالی در دورترین نقطه شرقی روسیه دیدار نمی کند.

"ناتالیا تیماکووا" سخنگوی کاخ کرملین امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت : چنین دیداری در برنامه سفر دیمیتری مدودف به این شهر تدارک دیده نشده است.
 
این در حالی است که به تازگی یک مقام محلی در ولادی ووستوک واقع در 130 کیلومتری مرز کره شمالی مدعی احتمال دیدار مدودف با رهبر کره شمالی شده است.
 
تیماکووا با رد این ادعا تاکید کرد که مسکو هرگز چنین موضوعی را مطرح نکرده است. در همین حال یک مقام آگاه از لغو دیدار رئیس جمهوری روسیه با کیم یونگ ایل در این سفر خبر داد.
کد مطلب 1347917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها