امسال زمان افتتاح پروژه های عمران شهری در اراک است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در مراسم آغاز عملیات اجرایی 2 پروژه عمران شهری دراراک افزود: شورای اسلامی شهر اراک افق روشنی را برای آینده شهر اراک متصور و امیدوار است با تعاملی که ابین مدیران اجرایی به خصوص استاندار مرکزی با مجموعه شورا و شهرداری اراک موجود است پروژه‌های شهرداری هرچه سریع‌تر مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

احمدی تمرکززدایی شهر را یکی از سیاست‌های اساسی شورای اسلامی شهر اراک بیان داشت و افزود: باید با تمرکز زدایی و انتقال مراکز خدمات رسان به حواشی شهر بستر لازم برای جلوگیری از بی نظمی و رفع معضل ترافیک در مرکز شهر را فراهم کرد.

وی با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر اراک و خواسته مردم مبنی بر تلاش مسئولین در راستای رفع این مشکل بیان داشت: با اجرای طرح جامع میدان شهدا حدود 2700 پارکینگ در زیرگذر میدان شهدا روبه روی بازار اراک ایجاد خواهد شد که امید است در آینده‌ای نزدیک بحث مشکلات ترافیک شهر اراک برطرف گردد.