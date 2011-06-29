تور دوچرخه سواری "دنا"کهگیلویه و بویراحمد را به جهان معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری عصر چهارشنبه در حاشیه برگزار تور دوچرخه سواری دنا در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری تورهای ورزشی می تواند هم از لحاظ فرهنگی و هم بین المللی اثرات خوبی برای استان داشته باشد.

وی بیان کرد: با برگزاری چنین تورهایی جایگاه استان از لحاظ ورزشی رشد خواهد کرد و همچنین معرفی نامه ای است که در تاریخ ورزش استان ثبت می شود.

نوذری ابراز امیدواری کردکه تورنمنت های ورزشی در رشته های دیگری از جمله فوتبال، والیبال و بسکتبال و... در استان برگزار شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص زیرساخت های ورزشی استان نیز گفت: امکانات ورزش استان در حد سرانه ها مفید و خوب است منتها برای برگزاری تورهای بین المللی گسترده، نیازمند گسترش زیر ساختها در ورزش هستیم.

نوذری بیان داشت: امیدواریم با توجهی که دولت دارد بتوانیم زیر ساختها و زمینه های لازم برای انجام تورهای گوناگون را در استان فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: استان ما این ظرفیت را دارد و استعداد ورزشی خوبی نیز در بین جوانان آن وجود دارد.