به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عابدی ظهر چهارشنبه در همایش یاسین در آئینه معرفت با اشاره به سالروز وفات حضرت ابوطالب(ع) اضافه کرد: حضرت ابوطالب دیوان اشعاری دارد که در دوره خود بی نظیر بوده است و در آن به دفاع از پیامبر(ص) می‌پردازد و می فرمیاد حتی اگر خونم در این راه ریخته شود دست از حمایت محمد(ص) بر نمی داریم.



وی تاکید کرد: کسی که این گونه از اسلام و پیامبر(ص) دفاع می کند چگونه می تواند موحد نباشد که برخی از اهل سنت ایشان را متهم به مشرک بودن می کنند.



زیرسئوال بردن حضرت ابوطالب ظلم است



رئیس پژوهشکده حج و زیارت اظهار داشت: این افراد نه تنها شخصیت حضرت ابوطالب را زیر سئوال برده که جنبه ادبی ایشان را نیز مورد خدشه قرار داده اند در حالی که حضرت ابوطالب از بزرگترین شعرای عرب بوده است.



وی در ادامه از تالیف تفسیر قرآن به زبان اردو توسط یکی از مفسران قرآن در هند خبرداد و اضافه کرد: این تفسیر توسط علامه سیدمحمدشاکر نقوی ساکن لکنو هندوستان نوشته شده است.



عابدی با بیان اینکه این مفسر نسخه های این تفسیر را برای آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) فرستاده و خود ایشان هم هفته گذشته سفری به قم داشتند اظهارداشت: قرار است این تفسیر توسط آستانه به چاپ برسد.



وی گفت: این تفسیر براساس دیدگاه های کلینی از علمای قرون گذشته به زبان اردو نوشته شده است و در حال چاپ است.

تمجید از علامه شاکر نقوی



رئیس پژوهشکده حج و زیارت گفت: علامه شاکر نقوی فردی اندیشمند است که به واسطه سالها تدریس علوم اسلامی و قرآن شاگردان زیادی را تربیت کرده است و آثار او به خصوص در زمینه هندسه و ... بی نظیر است.



یاسین قلب قرآن است



عابدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فضایل سوره یاسین تاکیدکرد: یاسین قلب قرآن و آیه آخر آن هم قلب این سوره است و کسی که با این سوره مانوس شود راه به ملکوت می یابد.



وی با بیان اینکه همه موجودات و حوادث ملکوتی دارند تصریح کرد: تأکید کرد: آیا کسی باور می کرد که آمریکا این همه در منطقه برای حضورش پول خرج کند اما در نهایت مردم منطقه بر علیه خود او اقدام کنند