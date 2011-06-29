بعثت مبدا تحولات اساسی در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در شورای اداری شهرستان اراک افزود: بزرگترین اتفاق جهان بعثت پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) است که موجب تغییرات بزرگ و شگرفی در تاریخ جهان شد.

وی با بیان اینکه قرآن اساس و پایه بعثت است بر لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تاکید و گفت: باید با ترویج فرهنگ قرآن از ارزشهای بعثت در جامعه اسلامی پاسداری کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: ملت مسلمان ایران که همواره در تمامی عرصه های دفاع از ارزشهای اسلامی در دنیا پیشتاز بوده اند باید در عرصه حراست از ارزشهای و ابلاغ پیام بعثت در جهان پیش قدم باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه قیام امام زمان (عج) در مسیر بعثت پیامبر است، افزود: قیام امام زمان (عج) تداوم بخش حرکت رسول اکرم(ص) در مسیر بعثت است.

دری نجف آبادی ادامه داد: امروز رسالت خطیری در حوزه حراست از ارزشهای این حرکت جهانی و ابدی پیش روی ماست که گام نخست در راستای پاسداری از آن درک درست از بعثت و اهداف والای آن است.