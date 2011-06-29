۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

دری نجف آبادی:

بعثت مبدا تحولات اساسی در جهان است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: بعثت ختم رسول(ص) مبدا تحولات اساسی در جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در شورای اداری شهرستان اراک افزود: بزرگترین اتفاق جهان بعثت پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) است که موجب تغییرات بزرگ و شگرفی در تاریخ جهان شد.

وی با بیان اینکه قرآن اساس و پایه بعثت است بر لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تاکید و گفت: باید با ترویج فرهنگ قرآن از ارزشهای بعثت در جامعه اسلامی پاسداری کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: ملت مسلمان ایران که همواره در تمامی عرصه های دفاع از ارزشهای اسلامی در دنیا پیشتاز بوده اند باید در عرصه حراست از ارزشهای و ابلاغ پیام بعثت در جهان پیش قدم باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه قیام امام زمان (عج) در مسیر بعثت پیامبر است، افزود: قیام امام زمان (عج) تداوم بخش حرکت رسول اکرم(ص) در مسیر بعثت است.

دری نجف آبادی ادامه داد: امروز رسالت خطیری در حوزه حراست از ارزشهای این حرکت جهانی و ابدی پیش روی ماست که گام نخست در راستای پاسداری از آن درک درست از بعثت و اهداف والای آن است.

