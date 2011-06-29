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۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۲

رونمایی از نسخه موبایل پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای

رونمایی از نسخه موبایل پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جهت دسترسی آسان‌تر مخاطبان به سخنان رهبر انقلاب، نسخه موبایل این پایگاه را راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ ای، در این نسخه، محتواهایی نظیر آخرین اخبار، پیام‌ها و نامه‌ها، عکس، صوت و فیلم در دسترس کاربران قرار گرفته است.

همچنین کاربران می‌توانند با کلیک بر روی جملات موجود در بخش ارسال با پیامک، این جملات را از طریق تلفن همراه خود برای دوستانشان ارسال کنند.

در قسمت چندرسانه‌ای نیز، آخرین بروزرسانی‌های بخش صوت و فیلم و عکس این پایگاه اطلاع‌رسانی در دسترس مخاطبان قرار دارد.

برای مشاهده این صفحه از طریق تلفن همراه به آدرس http://farsi.khamenei.ir/mobile یا http://farsi.khamenei.ir/m بروید.
 
کد مطلب 1347931

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