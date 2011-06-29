نگرانی روسیه از مشخص نشدن تاریخ نشست گروه 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "سرگئی ریابکوف" گفت : فعلا درباره تاریخ نشست گروه"1+5" میانجیگران بین المللی حل مسئله هسته ای ایران توافق حاصل نشده است و این امر احساس نگرانی را در مسکو بر می انگیزد.

ریابکف افزود:"مکاتبات میان کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ادامه دارد. ما نمی توانیم وارد جزئیات این مکاتبه شویم و فعلا نمی توانیم تاریخ مذاکرات را اطلاع دهیم. این امرنگرانی معینی را در ما به وجود می آورد چون اوضاع بدون گفتگو بهبود پیدا نخواهد کرد".



دیپلمات روسی تاکید کرد روسیه "مخالف برقراری تحریم های یکجانبه علیه ایران بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد است".

