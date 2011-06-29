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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۲

انتقاد هنیه از بدقولی مصریها / وضعیت گذرگاه رفح تغییری نکرده است

انتقاد هنیه از بدقولی مصریها / وضعیت گذرگاه رفح تغییری نکرده است

نخست وزیر منتخب مردم فلسطین با اشاره به اوضاع گذرگاه رفح اعلام کرد مصری ها به وعده های خود درباره این گذرگاه عمل نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "اسماعیل هنیه" گفت: هیچ تغییری در گذرگاه رفح انجام نشده است و اوضاع آن همانند سابق است.

وی افزود: اوضاع گذرگاه رفح غیر طبیعی است زیرا طرف فلسطینی هیچ اقدام خاصی از جانب مصری ها پس از وعده های داده شده آنها احساس نکرده است.

نخست وزیر منتخب مردم فلسطین اعلام کرد: ندادن تسهیلات لازم در گذرگاه رفح فشار مضاعفی به فلسطینی هایی که خواهان سفر به مصر هستند وارد کرده است.ما به طور مرتب با طرف مصری اوضاع گذرگاه را دنبال می کنیم.

شایان ذکر است مصر اخیرا اعلام کرده بود که گذرگاه رفح را برای همیشه باز کرده است و به مدت هشت ساعت در روز این گذرگاه خدمات به مسافرین می دهند، اما اهالی غزه همچنان با مشکلات دوران حکومت دیکتاتور مخلوع مصر روبرو هستند.

کد مطلب 1347933

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