آذربایجان شرقی بالاترین ذخیره سازی کالاهای استراژیک را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شامی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران با استفاده از ظرفیت و توانمندی های بخش خصوصی موفق شده بیشترین و مناسب ترین ذخیره سازی در کالاهای اساسی بویژه برنج و شکر را داشته باشد و در تنظیم بازار این کالاها ابتکار و قدرت عمل فوق العاده ای را اعمال کند.

وی ادامه داد: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی، شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای تحقق اهداف وزارت متبوع، تمهیدات و اقدامات اساسی و موثری را در این خصوص انجام داده است.

شامی نژاد گفت: با توجه به ذخیره سازی مطلوب و تامین به موقع کالاهای اساسی انشاءالله خدمات قابل قبولی را برای شبکه توزیع انجام خواهیم داد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت گفت: ورود بخش خصوصی برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، گام مهم دیگری در راستای تحقق جهاد اقتصادی در حوزه گندم و آرد است.

وی افزود: خرید گندم در سال جاری توسط بخش خصوصی مزیت هایی همچون کاهش هزینه های تبعی و جانبی، ارتقای کیفیت محصول در سال جاری و سالهای آتی، حذف دست واسطه ها و دلالان، کاستن از هزینه های نگهداری، حمل و نقل و تولید را در بر خواهد داشت.

شامی نژاد با بیان اینکه دولت از هیچ حمایت و پشتیبانی برای تقویت سیلوها و کارخانجات آرد سازی دریغ نمی کند، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال 90 مبالغ قابل توجهی جهت امر خرید گندم به عنوان تسهیلات بانکی تخصیص داده شده که از طریق بانکهای عامل در اختیار واحدهای مذکور قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: این موضوع در اولویت دستور کار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دارد و انشاءالله با ابلاغ امر به شرکت های مناطق 14 گانه و بانکهای عامل این مهم محقق خواهد شد.

شامی نژاد گفت: ایجاد رقابت سالم و منطقی در بازار گندم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها موجب تشویق و تقویت بخش خصوصی شده و با کوتاه کردن دست دلال و واسطه ها، کشاورزان و گندمکاران را تشویق کرده تا در سالهای آتی نوع واریته گندم را بر اساس نیاز مصرف کنندگان تولید کرده و در کیفیت محصول نیز توجه و دقت لازم را اعمال کنند.