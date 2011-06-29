پاکستان خواستار تعطیلی پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، پاکستان از واشنگتن خواست به عملیات هوایی خود در خاک این کشور به بهانه حمله به مواضع طالبان پایان دهد.

بر این اساس اسلام آباد از ارتش آمریکا خواسته است پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین خود را تعطیل کند.



خاطر نشان می شود حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا که به بهانه هدف قرار دادن طالبان انجام می شود و همچنان ادامه دارد، سبب کشته و زخمی شدن دهها غیر نظامی شده است که این حملات موجی از خشم و انزجار در مردم پاکستان به وجود آورده است.