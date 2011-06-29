همایش فرصت های سرمایه گذاری مبداء پیشرفت آذربایجان شرقی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی در شهرستان سراب با اشاره به نتایج سومین همایش سرمایه گذاری، این همایش را موجب معرفی ظرفیت های توسعه استان به دیگر مناطق کشور و حتی کشورهای خارجی دانست و اظهارداشت: حضور هیئت های خارجی در تبریز موید توانمندی ها و ظرفیت های استان برای سرمایه گذاری است .

وی اضافه کرد: قراردادها و تفاهم نامه های امضا شده در همایش فرصت های سرمایه گذاری استان نشان دهنده موفقیت آن بوده و باید از دست اندرکاران برگزاری آن به نحو شایسته ای قدردانی شود.

علیرضا بیگی تصریح کرد: نمی توان با منابع داخلی و اعتبارات دولتی به تمام نیازها پاسخ داد و سرمایه گذاری و مشارکت مردم و بخش خصوصی در طرح ها و پروژه ها ضرورت دارد.

استاندار آذربایجان شرقی تسریع در اجرایی شدن مصوبات هیئت دولت در سفرهای استانی را خواستار شد و ابراز داشت: روند اجرای این مصوبات باید شتاب بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به استعدادهای طبیعی منطقه سراب در بخش دام و کشاورزی گفت: افزون بر این دو بخش باید زیرساخت های لازم برای رونق گردشگری نیز در سراب فراهم شود .

علیرضابیگی در ادامه با یادآوری موضوع نفلین سینیت سراب به عنوان یک طرح بزرگ ملی در صنعت کشور تاکید کرد: با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سراب شاهد رشد و شکوفایی این منطقه خواهیم بود.