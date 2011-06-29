به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد در همایش صنعت و معدن قم که ظهر چهارشنبه در سالن همایش‌های سازمان ملی جوانان قم برگزار شد اظهار داشت: اعتبار مناسبی برای نخستین بار جهت تکمیل و راه اندازی سه شهرک چاپ و نشر، نمونه و چوب در قنوات در نظر گرفته شده است.



وی با بیان اینکه سال گذشته نیز اعتبارات قابل توجهی برای توسعه ساخت و ساز این شهرک‌ها اختصاص یافته بود که زمینه رشد مطلوبی را برای آن‌ها فراهم کرد افزود: همچنین برای توسعه بخش صنعتی استان قم در سال گذشته اعتباری برای عارضه یابی ۵۰ واحد صنعتی دچار مشکل اختصاص یافته است تا بتوان با دیدی کار‌شناسانه راهکارهای موثر را جستجو کرد.



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم از انجام اقداماتی در زمینه تسریع طرح‌های نیمه‌تمام خبر داد و گفت: متاسفانه طرح‌های بسیاری در استان آغاز ‌شده و به دلایلی با مشکلاتی روبه‌رو شده و نیمه‌تمام باقی می‌ماند و امسال موانع طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی برطرف خواهند شد و در مدار تولید قرار می‌گیرند.



وی با اشاره به توزیع منطقی منابع بانکی در سال جدید افزود: بانک‌ها مایل به سرمایه گذاری در حوزه‌های غیرصنعتی هستند که لازم است امسال در توزیع اعتبارات یک رویکرد منطقی دنبال شود.



دهناد پیگیری ایجاد پنج طرح صنعتی بزرگ در استان، حمایت از نوسازی واحدهای صنعتی فرسوده، توجه و اهتمام به بحث پژوهش و راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه را از جمله اقداماتی عنوان کرد که در سال جدید از سوی اداره‌کل صنایع و معادن استان و با حمایت استانداری صورت خواهد گرفت.



انتقاد از بی‌ثباتی‌هایی در ابلاغیه و بخشنامه‌ها



وی با اشاره به وجود برخی بی‌ثباتی در ابلاغیه‌ها و تصمیات افزود: در بخش صنعت، بین صف و بخش برنامه‌ریزی فاصله زیادی وجود دارد و نوع تصمیماتی که گرفته می‌شود یا با تأخیر مطرح شده و یا کا‌رکار‌شناسی کمتری در آن انجام می‌شود.



معاون استاندار قم افزود: برای آنکه بتوان به رشد مورد نظر کشور در برنامه‌های توسعه باید علاوه بر تعریف برنامه‌ها و اهداف به لوازم آن هم توجه کرد.



وی ادامه داد: باید تشکل‌ها و دستگاه‌های مربوطه از لحاظ فکری به یاری یکدیگر بشتابند تا قوانین بهتری مصوب شود.



دهناد تصریح کرد: ستاد وزراتخانه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا در استان‌ها مشکلاتی ناشی از بی‌ثباتی‌هایی که در ابلاغیه و بخشنامه وجود دارد، دیده نشود.



وی اضافه کرد: مسئولان تلاش خود را برای به حداقل رساندن بخش‌های صنعت در استان قم انجام داده‌اند.



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم تأکید کرد: در اداره‌کل صنایع استان تدوین راهبرد‌ها و سیاست‌های کلان بخش صنعت مورد توجه و اجماع قرار گرفت و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مصوب شد که این سند جهت‌گیری‌های کلی را مشخص می‌کند.

