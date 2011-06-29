ضرورت جدا شدن مالکیت از مدیریت در صنعت/ تولید غیریارانه ای کیفی تر است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلطانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از چند طرح در گروه صنعتی و پژوهشی زر در چهارباغ ساوجبلاغ افزود: تولید اصولی نیازمند جدا کردن مدیریت و مالکیت از هم است ضمن اینکه تولید همواره با مشکلاتی مواجه است و این یک امر طبیعی محسوب می شود.

وی ادامه داد: هرکسی که ادبیات تولید را نمی داند، نباید وارد کار شود ضمن اینکه لازم است تولیدکننده انرژی مثبت داشته باشد.

این مسئول اظهار داشت: تولید غیریارانه ای بسیار کیفی تر از تولید یارانه ای است ضمن اینکه فضای کسب و کار یارانه ای، غیرحرفه ای شدن تولید را به همراه دارد.

نباید تولیدکنندکان به دنبال رانت و یارانه باشند

وی عنوان کرد: نباید تولیدکنندکان به دنبال رانت و یارانه باشند و ما نیز در گروه زر هیچ درخواستی از وزارتخانه های ذیربط نداریم.

این مسئول گفت: همین که وزیران و مسئولانی از وزارتخانه ها در برنامه های ما شرکت کنند، این امر برای ما انرژی مثبت به همراه دارد.

سلطانی اضافه کرد: دانشگاه زر به عنوان مرکز عالی علمی کاربردی غلات فعالیت می کند ضمن اینکه صنعت باید به دنبال کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدشده شد.

آغاز احداث شهر عمیق غلات مربوط به سال 90 است

وی یادآور شد: همچنین آغاز احداث شهر عمیق غلات مربوط به سال 90 است و فعالیت این شهر آثار مثبتی در صنعت غذایی به همراه دارد.

سلطانی افزود: تولید ماکارونی و تولید آرد به ترتیب 10 و پنج برابر شده که این آمارمطلوب است و باید تلاشها در این راستا برای ارتقای کمی و کیفی تولید ادامه داشته باشد.

در مراسم امروز پنج طرح تولیدی گروه صنعتی و پژوهشی زر با حضور غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن به بهره برداری رسید.