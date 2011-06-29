تعداد شاکیان استراوس کان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری فرانس 24، تعقیب قانونی استرواس کان نیازمند کمکهای قانونی و حقوقی فرانسه است.

در این مطلب توضیح داده شده است تیم حقوقی که مسئول تعقیب قانونی دومینیک استراوس کان رئیس سابق صندوق بین المللی پول است، به تازگی از تیبولت دو مونتبریال وکیل دادگستری فرانسه کمک گرفته است تا بتواند قربانیان احتمالی سابق استراوس کان در فرانسه را پیدا کند.

فرانس 24 می نویسد: در چندین هفته گذشته، فرانسه در مورد پرونده استراوس کان تنها یک نظاره گر بوده است و در پیگرد قانونی وی همکاری نکرده است. در این مدت، تمام اعمال غیرقانونی استراوس کان از سوی آمریکا مورد پیگرد قرار گرفته است.

اما تیم وکلای نیویورک که مسئول رسیدگی به وضعیت استراوس کان هستند، به تازگی تصمیم گرفته اند از دستگاه قضایی فرانسه کمک بگیرند تا به این ترتیب بتوانند جرایم قبلی رئیس سابقIMF را نیز شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.

هم اکنون یکی از وکلای مجرب فرانسوی برای این امر آماده همکاری شده است.

در مدت اخیر، نشان داده شده است که افراد زیادی در فرانسه از سوی استراوس کان مورد تجاوز قرار گرفته و از وی شکایت دارند؛ به همین دلیل این وکیل فرانسوی مسئول پیگیری امور این شاکیان است.

با وجود تلاشهای فرانس 24 ، مونتبریال هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده است. اما طبق اخبار منتشر شده از سوی رسانه های مختلف به ویژه روزنامه فرانسوی لوموند، برخی از شاکیان رئیس سابق صندوق بین المللی پول تاکنون به مراجع قانونی در فرانسه مراجعه کرده اند و این امر پیگرد قانونی وی را آسانتر می کند.

در ادامه گزارش آمده است : در ماه ژوئن فردی به نام تامسون در تلویزیون فرانسه حاضرشده و اعلام کرده بود که از سوی استراوس مورد حمله قرار گرفته است.

دومینیک استراوس کان هم اکنون در نیویورک در حبس خانگی به سر می برد و پیوسته تاکید می کند که هیچ گونه خلافی مرتکب نشده است، اما چنانچه سوء استفاده های جنسی استراوس کان ثابت شود، وی به 25 سال زندان محکوم خواهد شد.