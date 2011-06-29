افزایش اسلام ستیزی در دوره ریاست جمهوری اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، از زمانی که باراک اوباما در آمریکا به ریاست جمهوری رسیده است، نظرسنجی های شورای روابط آمریکا و اسلام نشان داده است که اسلام هراسی و تنفر از مسلمانان در آمریکا به شدت افزایش یافته است.

تحلیلگران تاکید کرده اند که مردم آمریکا به دلیل رشد چنین احساساتی اعتقاد پیدا کرده اند که اسلام با ارزشهای آمریکایی منافات دارد.

در این مطلب با اشاره به اینکه در ابتدا، محتوای این نظرسنجی از سوی روزنامه گلف نیوز امارات منتشر شده، آمده است : طبق مطالعات انجام شده، از زمان برگزیده شدن اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، اسلام ستیزی در آمریکا به شدت افزایش یافته است و جمهوریخواهان نیز در این امر بسیار موثر بوده اند. در نظر سنجی های انجام شده، حدود 45 درصد از پاسخ دهندگان تاکید کرده اند که احساس می کنند اسلام با ارزشهای آمریکایی منافات دارد.

لوموند توضیح داده است : از زمان رئیس جمهور شدن اوباما، جمهوریخواهان شرایطی را ایجاد کرده اند که آمریکایی ها با مسلمانان رابطه نامناسبی برقرار کنند.

مایک اورلی یکی از تحلیلگران مسائل مربوط به اسلام در آمریکا در این زمینه اظهار داشت : دشمنی های سیاسی و زد و بندهای مربوطه سبب شده است سیاستمداران شرایطی را فراهم کنند که با تاثیرگذاری بر افکارعمومی در آمریکا، اسلام ستیزی افزایش پیدا کند. این در حالی است که مسئله مذکور از زمان اتفاقات 11 سپتامبر وجود داشت، اما از زمان ریاست جمهوری اوباما بیشتر شده است.

وی در ادامه اضافه کرده است: برای مثال مدتی پیش مرکز بین المللی واشنگتن در تحقیقی که درباره بی حوصلگی تحمل نداشتن منتشر کرده، آورده است که در جامعه کنونی آمریکا، اسلام ستیزی یکی از مهمترین مظاهر کم حوصله بودن شده است و باید برای این امر به زودی راه حل مناسبی اندیشید.

این تحلیلگر تاکید دارد که اسلام ستیزی در کشورهای غربی و همچنین در آمریکا یکی از نشانه های جدید نژادپرستی است و باید هرچه زودتر از سطح جامعه پاک شود.