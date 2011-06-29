حزب الله لبنان اقدامات هتاکانه اشغالگران در قدس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای، تخریب آثار تاریخی بیت المقدس به ویژه مقبره تاریخی مامن الله را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است : تخریب آثار عربی-اسلامی بیت المقدس در راستای یهودی سازی کامل آن است و تخریب مقبره مامن الله نشانه نادیده انگاشتن احساسات مسلمانان و مقدسات آنها است.

بیانیه فوق تاکید کرد: این اقدام صهیونیستها نشانه کینه عمیق آنها از آثار عربی و اسلامی است زیرا این آثار هویت بیت المقدس و فلسطین را تشکیل می دهند و مانعی در برابر تلاشهای تحریفی صهیونیستها به شمار می رود.

حزب الله در بیانیه خود آورده است : ویرانی مقبره مامن الله فقط مقدسات فلسطینی ها را مورد هدف قرار نمی دهد بلکه همه امت اسلام را نشانه گرفته است ما این جنایت را که مخالف همه قوانین بین المللی است، محکوم می کنیم.

شایان ذکر است که نظامیان اشغالگر صهیونیست با کمک بولدوزرهای خود یکصد قبر مسلمانان را در قبرستان مامن الله تخریب کردند.این گورستان از سال 1948 همواره مورد تعرض صهیونیستها واقع شده است و بخشهای زیادی از آن تخریب شده است.