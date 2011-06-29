۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

فعالیت 80 رشته صنایع دستی در البرز/ رشد 30 درصدی صادرات صنایع دستی

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی البرز از فعالیت 80 رشته صنایع دستی از 250 رشته شناخته شده در استان البرز خبر داد و گفت: صادرات صنایع دستی کشور 30 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده عصر چهارشنبه در همایش اهداف و نحوه تشکیل شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی البرز در جمع فعالان و تعاونگران صنایع  دستی البرز اظهار داشت: از سال 84 که حوزه صنایع دستی به میراث فرهنگی پیوست صادرات صنایع دستی نیز دارای رشد چشمگیر شد.

وی افزود: صادرات صنایع دستی دراین مدت از 30 میلیون دلار با رشد 30 درصدی به 900 میلیون دلار رسید و این مهم حاصل توجه دولتهای نهم و دهم به حوزه صنایع دستی بوده است.

پوینده عنوان کرد:  استان البرز نیز در حوزه گردشگری و صنایع دستی دارای ظرفیتهای بالایی است که در صورت توجه ویژه به آن این استان را به قطب گردشگری تبدیل می کند.

وی ادامه داد: باغ لاله های گچسراز جمله جاذبه های گردشگری البرز به شمار می رود که در اردیبشهت ماه سال جاری میزبان 800 هزار گردشگر داخلی و چندین هزار گردشگر خارجی بود.

 حضور بهترین کارشناسان حوزه صنایع دستی در البرز

این مسئول به سایر ظرفیتهای طبیعی این استان در کنار حضور صنایع فعال و صنعتگران اشاره کرد و از حضور بهترین کارشناسان حوزه صنایع دستی در البرز خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز یادآور شد: در حال حاضر از 250 رشته شناخته شده صنایع دستی در کشور 80 رشته در البرز وجد دارد.

پوینده ادامه داد: برای حمایت از فعالان این حوزه تسهیلاتی در نظر گرفته شده است و تعداد زیادی نیز تاکنون موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده اند.

وی همچنین از صدور کارت فعالیت در صنایع دستی و بیمه هنرمندان این استان خبر داد.

