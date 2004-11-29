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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۱۷

اولين جشنواره عكس پزشكي،ورزشي كشور برگزارمي شود

روابط عمومي فدراسيون پزشكي،ورزشي درنظردارد اولين جشنواره عكس پزشكي ورزشي را باحضوركليه عكاسان كشور برگزار نمايد.

به گزارش خبرگزاري مهر  گفتني است محور عكس هاي ارسالي در حيطه هاي دوپينگ ، تغذيه ورزشي ، آسيبهاي ورزشي ، توانبخشي ورزشي  بهداشت درورزش ، ورزش دركودكان ، ورزش در زنان ، ورزش در سالمندان ، ورزش در بيماريهاي قلبي ، ورزش در ديابت ، نقش پزشك در كنار تيمهاي ورزشي مي باشد،نحوه ارايه آثار به صورت عكس چاپ شده در اندازه هاي 30×20 يا 40×30 و يا ارايه فايل ديجيتالي باكيفيت بالاتر از 2/3 مگاپيكسل مي باشد.

جشنواره مذكور همزمان با سومين نمايشگاه بين المللي كتاب و فناوري آموزشي ورزشي درتاريخ  27 لغايت 30 بهمن ماه سال جاري در محل آكادمي ملي االمپيك برگزار مي گردد.

شايان ذكر است مهلت ارايه آثار تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 15/10/83  و آدرس دبي رخانه  و محل ارسال آثار : تهران - خيابان  مفتح جنوبي - خيابان ورزنده - فدراسيون پزشكي ورزشي - دفتر روابط عمومي و امور بين الملل در ضمن شماره تلفكس دبير خانه جشنواره 8825936  مي باشد.

همچنين به 10 عكس برگزيده از بين آثار ارسالي جوايز ارزنده اي به همراه تنديس جشنواره ارايه خواهد گرديد و داوران از بين عكاسان زبده كشور انتخاب  شده اند كه بعدا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 134798

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