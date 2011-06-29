پتانسیل جهاد دانشگاهی مشهد در حد بسیار بالایی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید غیور مبرهن ظهر چهارشنبه در جلسه‌ معارفه داخلی سرپرست جهاد دانشگاهی مشهد که با حضور اعضای این واحد در محل سالن اجتماعات جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد، اظهارداشت: امیدوارم طی دوران مسئولیتم با همت و همدلی همه جهادگران این واحد، باعث رشد هر چه ‌بیشتر مجموعه جهاددانشگاهی مشهد شویم.

وی تصریح کرد: با شناختی که از این مجموعه دارم و تجارب پژوهشی، آموزشی و اجرایی گذشته، امیدوارم برای رسیدن به اهداف جهادی که مدنظر همه ما است در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فعالیت‌های خوبی را انجام دهیم.



سرپرست جهاددانشگاهی مشهد در ادامه از زحمات دکتر شمسیان تشکر کرد و تاکید کرد: ایشان جزو عزیزان جهاددانشگاهی هستند و اعلام می‌کنم کسی از این مجموعه حذف نشده بلکه یک نفر اضافه شده است و امیدوارم از کمک‌ها و راهنمایی‌های وی در آینده بهره‌مند شویم.



دکتر غیور در سال 76 از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ‌التحصیل شده و در سال 79 بورسیه تحصیلی را از کشور انگلستان کسب کرد؛ وی پس از دو و نیم سال دکترای تخصصی تغذیه بالینی را از انگلستان کسب کرد و دوره MSC را نیز با بورسیه دانشگاه انگلیس پشت سر گذاشت.



غیور مبرهن پس از برگشت به ایران از سال 1384 به مدت دو سال و نیم ریاست پژوهشکده بوعلی مشهد را برعهده داشت؛ وی همچنین از سال 1376 تا 1378 به عنوان پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و از سال 1386 تا کنون نیز به عنوان متخصص تغذیه کلینیک ویژه بیمارستان قائم(عج) فعالیت کرده است.



وی در سال 1389 در دانشکده پزشکی به عنوان مدیرگروه علوم و فنون نوین انتخاب شد. دکتر غیور مسئولیت بخش آنالیز آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی را از سال 1388تا سال 1390 نیز برعهده داشته و و از سال 85 تا 89 عضو کمیته تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان رضوی بوده است.



وی در فعالیت های علمی خود بیش از80 مقاله ISI ارائه داده است و 25 مقاله ISI نیز تحت بررسی دارد و 12 کتاب نیز تاکنون از وی به چاپ رسیده است.



لازم به ذکر است که سرپرست جهاددانشگاهی مشهد در پایان این جلسه به همراه معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و معاون پشتیبانی از واحدهای مستقر در سازمان مرکزی و پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی بازدید کردند.

