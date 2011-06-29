پنج محصول جدید گروه صنعتی و پژوهشی "زر" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنج محصول جدید گروه صنعتی و پژوهشی "زر" بعد از ظهر چهارشنبه در ساختمان این گروه صنعتی در منطقه چهارباغ ساوجبلاغ رونمایی شد.

این محصولات فراسودمند هستند و شامل ماکارونی با آرد سویا، ماکارونی با آرد جوانه گندم، ماکارونی با آرد جو، ماکارونی پریبیوتیک و ماکارونی سبوس دار است.

فراسودمند یا Functional Foods غذاهایی شبیه غذاهای متعارف و معمولی هستند اما زمانی که به عنوان بخشی از رژیم غذایی مصرف می شوند، مزایای فیزیولوژیک از خود نشان می دهند.

همچنین این غذاها علاوه بر خواص تغذیه ای پایه، در کاهش خطر ابتلا به بیماری های سخت و مزمن هم موثرند و مزایای فراسودمندی را به دنبال دارند.

گروه زر با توجه به اینکه به عنوان یک تولیدکننده محصولات غذایی بر پایه غلات فعالیت می کند، وظیفه خود دانسته که در جهت تکمیل سبد کالای خود از محصولات مفید استفاده کند.

این گروه تلاش می کند تا از محصولاتی استفاده کند که علاوه بر تامین انرژی، اثرات فراسودمندی نیز به دنبال داشته باشد.

همچنین گروه زر با توجه به این که قوت غالب اکثر مردم دنیا بر پایه غلات است، در نظر دارد علاوه بر کمک به تامین غذای مردم، این فراسودمندی را در پایه هرم غذایی مردم جهان که همان غلات است، تولید و عرضه کند.

گروه صنعتی و پژوهشی زر در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز مستقر است.