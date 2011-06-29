تشکیل تیم مدیریتی راه و ترابری در کلاردشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عیسی هاشمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران کلاردشت افزود:تجربه نشان داده است در 70 سال گذشته چنین اتفاقی در رودخانه سردآبرود نیافتاده است و این سیل بی سابقه بوده است.



وی ادامه داد: در حال حاضر 23 دستگاه بیل میکانیکی و ماشین آلات سنگین در حال فعالیت هستند که تا کنون توانسته اند فعالیت های خوبی داشته باشند.



هاشمی بیان داشت: متاسفانه در این مدت مشاهده شده است فردی مصاحبه های کذبی را با برخی از رسانه ها انجام داده است که به نظر من در این شرایط درست نبوده و وی باید اطلاعات درستی را به رسانه ها می داد.



معاون عمرانی استاندار تاکید کرد:شورای شهر،شهرداری و بخشداری کلاردشت نهایت همکاری را در جهت کنترل بحران داشتند ومردم همکاری خوبی با امدادگران داشتند.



وی بیان داشت: در حال حاضر برای رفع نیازهای ضروری در سیل کلاردشت نیازمند سه میلیارد تومان اعتبار ضروری هستیم. ضمن اینکه این سیل تاکنون 55 میلیارد تومان خسارت داشته است که ما برای رفع نیاز های فوری در منطقه فقط توانستیم 100میلیون تومان اعتبار در اختیار فرماندار قرار دهیم.





وی با تقدیر از خبرنگاران و رسانه های گروهی گفت: خبرنگاران در این مدت به خوبی توانستند اطلاع رسانی مناسبی از وضعیت منطقه داشته باشند اما یک سایت خبری از اینکه ما کشته نداشتیم ناراحت بود و گزارش خوبی در سایت مربوطه ننوشت که پیشنهاد می دهم مصاحبه ای با راننده بیل ها داشته باشد تا وضعیت موجود را درک کند.



هاشمی بیان داشت: مدیریت بحران در منطقه به خوبی فعالیت ها را پیگیری کرد و حضور مستمر و شبانه روزی فرماندار در منطقه موجب شد تا ما بتوانیم پیشرفت خوبی در فعالیت ها داشته باشیم.



معاون عمرانی استانداری مازندران بیان داشت: هنوز نتوانستیم به روستاهای بالا دست دسترسی داشته باشیم و نیاز است اداره راه و ترابری تا روز شنبه راه دسترسی را برقرار کند.