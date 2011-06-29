۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۹

استاندار خراسان رضوی:

87 میلیارد تومان از اعتبارات ملی تبدیل به استانی شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از تغییر ماهیت 87 میلیارد تومان از بودجه های ملی به استانی در بودجه سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز تا پایان تیرماه و هزینه کرد بودجه سال 89 فرصت داریم، بودجه سال 90 به استان واصل شده است.

وی افزود: رویکرد توزیع بودجه سال 90 خراسان رضوی عدالت محوری، تخصیص بر اساس برنامه، لحاظ مزیت های شهرستانی و نیز انطباق با سند آمایش استان خواهد بود.
 
استاندار خراسان رضوی گفت: در بودجه امسال 87 میلیارد تومان از بودجه های ملی استانی شده است که نقش مهمی در توسعه و رشد استان خواهد داشت.
 
وی با بیان اینکه دو درصد سهم درآمدهای نفتی استان که در سال گذشته 59 میلیارد تومان بوده به طور کامل جذب شده و این ردیف در سال جاری به 75 میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: برنامه ریزی برای جذب بودجه از محل دو درصد اعتبارات در اختیار معاونت ریاست جمهوری با هدف رشد و شکوفایی استان در دستور کار قرار دارد.
 
صلاحی عنوان کرد: دولت در سال جاری هزار و 100 میلیارد تومان برای مهار آب های مرزی کشور اختصاص داده است که با توجه به وضعیت خروج آب از مرزهای استان و پتانسیل مهار آن، نسبت به جذب این بودجه اقدام خواهیم کرد.
 
استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: تلاش تمامی مدیران و مسئولان در شورای برنامه ریزی، کمک به رشد و توسعه و عدالت در توزیع بودجه ها است.
 
