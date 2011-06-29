87 میلیارد تومان از اعتبارات ملی تبدیل به استانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز تا پایان تیرماه و هزینه کرد بودجه سال 89 فرصت داریم، بودجه سال 90 به استان واصل شده است.

وی افزود: رویکرد توزیع بودجه سال 90 خراسان رضوی عدالت محوری، تخصیص بر اساس برنامه، لحاظ مزیت های شهرستانی و نیز انطباق با سند آمایش استان خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی گفت: در بودجه امسال 87 میلیارد تومان از بودجه های ملی استانی شده است که نقش مهمی در توسعه و رشد استان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دو درصد سهم درآمدهای نفتی استان که در سال گذشته 59 میلیارد تومان بوده به طور کامل جذب شده و این ردیف در سال جاری به 75 میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: برنامه ریزی برای جذب بودجه از محل دو درصد اعتبارات در اختیار معاونت ریاست جمهوری با هدف رشد و شکوفایی استان در دستور کار قرار دارد.

صلاحی عنوان کرد: دولت در سال جاری هزار و 100 میلیارد تومان برای مهار آب های مرزی کشور اختصاص داده است که با توجه به وضعیت خروج آب از مرزهای استان و پتانسیل مهار آن، نسبت به جذب این بودجه اقدام خواهیم کرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: تلاش تمامی مدیران و مسئولان در شورای برنامه ریزی، کمک به رشد و توسعه و عدالت در توزیع بودجه ها است.

