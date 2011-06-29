  1. استانها
  2. قزوین
۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۶

امدادگران سه استان در قزوین مانور زلزله را تمرین کردند

امدادگران سه استان در قزوین مانور زلزله را تمرین کردند

قزوین- خبرگزاری مهر: امداد گران سه استان کشور عملیات امداد و نجات در زلزله و آتش سوزی را در قزوین تمرین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور مهار آتش و کمک به زلزله زدگان عصر چهارشنبه در مجتمع 14 طبقه آسمان شهر قزوین برگزار شد.
 
در این مانور امدادگران هلال احمر، اورژانس، اکیپ های حوادث برق، آب، گاز و آتش نشانی استانهای تهران، البرز، قزوین با مشارکت نیروی انتظامی عملیات امداد رسانی به حادثه دیدگان در مواقع آتش سوزی و زلزله را تمرین کردند.
 
شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در این باره گفت: قزوین و تهران به عنوان استانهای معین یکدیگر انتخاب شده اند و در این مانور نیروهای شرکت کننده با شناسایی مراکز حساس شهر، عملیات شهرشناسی و امداد و وظایف تفکیکی سازمانهای خود را در مواقع بحران تمرین کردند.
 
این سومین مانور مشترک امدادگران این سه استان از سال گذشته تاکنون است.
کد مطلب 1348020

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها