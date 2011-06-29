امدادگران سه استان در قزوین مانور زلزله را تمرین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مانور مهار آتش و کمک به زلزله زدگان عصر چهارشنبه در مجتمع 14 طبقه آسمان شهر قزوین برگزار شد.

در این مانور امدادگران هلال احمر، اورژانس، اکیپ های حوادث برق، آب، گاز و آتش نشانی استانهای تهران، البرز، قزوین با مشارکت نیروی انتظامی عملیات امداد رسانی به حادثه دیدگان در مواقع آتش سوزی و زلزله را تمرین کردند.

شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در این باره گفت: قزوین و تهران به عنوان استانهای معین یکدیگر انتخاب شده اند و در این مانور نیروهای شرکت کننده با شناسایی مراکز حساس شهر، عملیات شهرشناسی و امداد و وظایف تفکیکی سازمانهای خود را در مواقع بحران تمرین کردند.