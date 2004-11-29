به گزارش خبرگزاري مهر ، رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار آقاي هوگو چاوز رييس جمهوري ونزوئلا و هيات همراه ، ديدگاه مشترك دو كشور در مورد مسائل اساسي را بسيار ارزشمند خواندند وتاكيد كردند : بايد از اين مسئله در جهت گسترش بيش از پيش همكاريها در ابعاد مختلف و قوي شدن دو كشور بمنظور ايستادگي در مقابل تهديد هاي قدرتهاي زورگو ، استفاده كرد. ايشان ، قوي شدن را به معناي استحكام بخشيدن با ساخت ملي و بافت فكري كشور دانستند و افزودند: بايد ضمن حفظ همبستگي ملي و اميد و غرور ملي در كشور در جهت آسايش مردم و پيشرفت اقتصادي نيز تلاش شود زيرا تنها در اين صورت است كه آمريكا و حتي قدرتهاي بزرگتر از آن نيز توانايي مقابله با يك كشور و ملت را نخواهند داشت.

مقام معظم رهبري با اظهار خرسندي از موفقيت آقاي هوگوچاوز و ملت ونزوئلا در مقابل توطئه هاي آمريكا ، از سيمون بوليوار مبارز و انقلابي معروف آمريكايي لاتين تجليل كردند و افزودند: سيمون بوليوار پدر آمريكاي لاتين و همواره مظهر مقاومت مردمي بوده است.

ايشان با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران در طول 25 سال گذشته بواسطه روحيه قوي مردم و همبستگي ملي در كشور تهديد هاي مختلفي را پشت سرگذاشته است، به جنجال آفريني هاي اخير در خصوص استفاده صلح آميز ايران از انرژي هسته اي اشاره و خاطرنشان كردند: آمريكاييها و ديگر قدرتهاي يقين دارند كه جمهوري اسلامي ايران بدنبال سلاح هسته اي نيست اما اين مسائل بخشي از مجموعه فشارهايي است تا ايران از فناوري هسته اي و دانش برتر خود كه بومي مي باشد و از درون ملت جوشيده ، صرف نظر كند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه ملت و مسوولان ايران هيچ هراسي از تهديدهاي سياسي و لفظي قدرتهاي زورگو ندارند، تصريح كردند: همانطور كه مسوولان بارها گفته اند، جمهوري اسلامي ايران فعاليت هسته اي خود رامطلقا تعطيل نخواهد كرد و اين خط قرمز مااست.

ايشان با تاكيد بر اينكه تلاشهاي سياسي و مذاكرات با اروپاييها و آژانس بين المللي انرژي هسته اي ، با رعايت اين خط قرمز بوده است، خاطرنشان كردند: اگر آژانس بين المللي انرژي هسته اي در قضاوتها و مواضع خود تحت تاثير آمريكا و كشورهاي همفكر او قرار گيرد ، اعتبار بين المللي خود را از دست خواهد داد و قابل اعتماد نخواهد بود.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: انتظار از آژانس اين است كه در قبال كشورهاي مختلف بر خورد يكسان ، عادلانه و بيطرفانه داشته باشد.

در اين ديدار كه حجت الاسالم و المسلمين خاتمي رييس جمهور نيز حضور داشت، آقاي هوگو چاوز رييس جمهور ونزوئلا با اظهار خرسندي فراوان از سفر مجدد به ايران و ديدار با مقام معظم رهبري ، از حمايتها وكمكهاي معنوي جمهوري اسلامي ايران از ونزوئلا قدرداني كرد و با اشاره به تهديد هاي مختلف آمريكا بر ضد اين كشور افزود: منطقه آمريكاي مركزي طي 200 سال گذشته همواره با دخالتهاي متعدد آمريكا مواجه بوده و بر اساس مدارك كاملا مستند آنچه كه در دو سال اخير اعم از كودتا ، ايجاد بحرانهاي اقتصادي و خرابكاري در ونزوئلا روي داد، در واشنگتن طراحي شده بود.

وي با تاكيد بر اينكه اتحاد و همبستگي مردم ونزوئلا موجب شكست توطئه هاي آمريكا از جمله طرح برگزاري رفراندوم براي بي ثبات كردن كشور شد، خاطرنشان كرد: ما همبستگي خود را با ملت وكشور ايران در مقابل تهديد هاي آمريكا اعلام مي كنيم و آماده گسترش همكاريهاي دو كشور در ابعاد مختلف هستيم.