70 هزار حکم محاکم قضایی در خوزستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر الفت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته به بیش از 800 هزار پرونده در شعب حقوقی و کیفری استان رسیدگی شد که نسبت به سال قبل از آن افزایش 20تا 30 درصدی نشان می دهد.

الفت ادامه داد: ‌این در حالی است که نیروی انسانی این مجموعه ثابت مانده و افزایش نیافته است.



وی اظهار امیدواری کرد که اقدامات صورت گرفته، مورد تایید شهروندان قرار گرفته باشد.



الفت گفت: مقایسه آمار سال های 88 و 89 نشان می دهد که آمار وقوع جرم به ویژه سرقت در استان کاهش و در نتیجه ضریب امنیت خوزستان نسبت به سایر استان ها، افزایش یافته است و مردم احساس آرامش بیشتری می کنند.



وی از تشدید مبارزه علیه سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه و مهمات در استان خبر داد و افزود:‌ سال گذشته شاهد یک فقره آدم ربایی در استان خوزستان بودیم که ظرف مدت دو ماه با اقدامات قضایی و انتظامی، متهمان دستگیر و محاکمه شدند و هفته گذشته نیز حکم قصاص در خصوص آنان صادر شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر اهمیت آشنایی مردم به قوانین، اظهار داشت:‌ امیدوارم رسانه ها به جای پرداختن به مسائل ژورنالیستی،‌ بیش از پیش مردم را به حقوق خود آشنا و در مسیر قوانین هدایت کنند.



الفت با تقدیر از تلاش های ادارات تابع دستگاه قضایی در استان خوزستان، گفت: ‌در کنار دستگاه قضایی سازمان های دیگری نیز زیر نظر رئیس قوه قضاییه، فعالیت می کنند.



وی افزود:‌ اداره کل زندان های استان همکاری خوبی با دادسرا و دادگستری استان داشته است و امیدواریم با حمایت دستگاه های اجرایی و استانداری خوزستان، شاهد خروج اداره زندان ها از وضعیت فعلی باشیم. همچنین اداره ثبت اسناد استان فعالیت های خوبی داشته است که امیدواریم با صدور سندهای تک برگی، کاهش چشمگیر جرایم ثبتی در استان را شاهد باشیم.



الفت همچنین به اقدامات صورت گرفته از سوی ادارات بازرسی و پزشکی قانونی استان، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرای نظام، اشاره کرد و گفت: ‌نهادهای امنیتی، اداره اطلاعات و بسیج سپاه پاسداران اسلامی نیز در سالی که گذشت، همکاری بسیار خوبی با دستگاه قضایی استان داشته اند.



رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات عمرانی در دادگستری استان خوزستان، اظهار داشت: پروژه های دادگستری آبادان، مجتمع شهید باهنر و مجتمع انرژی اهواز و مجتمع های قضایی هندیجان و رامشیر امسال در صورت تکمیل به بهره برداری می رسد. همچنین در سال 90 به همت مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه و دولت، شاهد آغاز پروژه های ساختمان های دادستانی در شهرهای ماهشهر و مسجدسلیمان و دادگستری لالی خواهیم بود.