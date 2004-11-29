به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حسن روحانى دبير شورايعالى امنيت ملى روز سه شنبه در مورد موضوعات داخلى و خارجى بويژه مسايل هسته اى ، به پرسشهاى خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاى داخلى و خارجى پاسخ مي دهد.
به گزارش دبيرخانه شورايعالى امنيت ملى ، اين مصاحبه مطبوعاتى در ساعت 10 صبح در محل مركز تحقيقات استراتژيك برگزار خواهد شد.
صبح فردا و در مصاحبه اي مطبوعاتي ؛
دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص پرونده هسته اي ايران پاسخ مي دهد
دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي صبح فردا در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص تحولات پرونده هسته اي ايران و مذاكرات اخير در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به سوالات پاسخ مي دهد.
کد مطلب 134807
نظر شما