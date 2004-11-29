صبح فردا و در مصاحبه اي مطبوعاتي ؛ دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص پرونده هسته اي ايران پاسخ مي دهد

دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي صبح فردا در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص تحولات پرونده هسته اي ايران و مذاكرات اخير در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به سوالات پاسخ مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حسن روحانى دبير شورايعالى امنيت ملى روز سه شنبه در مورد موضوعات داخلى و خارجى بويژه مسايل هسته اى ، به پرسشهاى خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاى داخلى و خارجى پاسخ مي دهد.

به گزارش دبيرخانه شورايعالى امنيت ملى ، اين مصاحبه مطبوعاتى در ساعت 10 صبح در محل مركز تحقيقات استراتژيك برگزار خواهد شد.

