هر حركت سياسي و اجتماعي براي موفقيت و ماندگاري نيازمند پشتوانه مردمي است

به گزارش سرويس سياسي مهر ،رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين ديدار با اشاره به موفقيت هاى اخير مردم ونزوئلا در برابر سياست هاى مداخله جويانه آمريكا، گفت : هرحركت سياسى و اجتماعى براى موفقيت وماندگارى ،نيازمند پشتوانه مردمى است .



وى تصريح كرد : در صورتى كه برنامه ها و اهداف حكومت ها درجهت خواست و رسيدگى به آحاد مردم باشد، با وجود دشمنان سرسخت و كينه توز، هيچگاه به شكست منجر نخواهد شد.



هاشمى رفسنجانى با اشاره به برنامه هاى جمهورى اسلامى ايران در نيل به پيشرفت وترقى، گفت : جمهورى اسلامى ايران آماده است بدون هيچ چشم داشتى تجربه خود را به مردم ونزوئلا ارايه كند.

وى توجه به مسايل اجتماعى، اقتصادى و سياسى را براى عبور از مسايل فرا روى ونزوئلا مهم دانست و افزود : تامين اجتماعى فراگير، توزيع مناسب امكانات و ثروت و سازندگى است كه مىتواند مردم و دولت هر كشورى را اميدوار كند.



رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ونزوئلا را از اولويت هاى جمهورى اسلامى ايران در گسترش مناسبات با آمريكاى لاتين ، ذكر كرد و گفت : روحيه ملى وافكار عمومى مردم دوكشور پشتوانه دولتمردان به منظور توسعه مناسبات مى باشد.

هوگو چاوز ، رييس جمهورى ونزوئلا نيز در اين ديدار با تشريح اوضاع سياسى ، اجتماعى و اقتصادى كشور خود، گفت : زمانى كه نيروهاى امپرياليسم ، جهان را براى مطامع استعمارى خود تهديد ميكنند ، چاره اى جز قوى شدن نداريم .



وى گفت : آمريكا ايران را درحالى تحت فشار قرار ميدهد كه مطمئن است جمهورى اسلامى به دنبال سلاح اتمى نيست .

چاوز بابيان مطلب فوق افزود : آمريكا ازاين بهانه استفاده مي كند تا مانع حركت و پيشرفت ايران شود وهمين رويه را به شكل ديگرى برمردم ونزوئلا اعمال مي كند.



وى با تقدير از مواضع و حمايت ايران از مردم ونزوئلا، گفت : جمهورى اسلامى ايران در شرايط سخت و دشوار به مردم اين كشور كمك و از دولتش حمايت كرد .



رييس جمهورى ونزوئلا با تقدير از برنامه هاى توسعه و سازندگى درايران ، خواستار استفاده از اين تجربيات درهمه زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى ، دفاعى ،تجارى و فنى شد.



وى گفت كه يكى از چالشهاى فراروى دولت كاراكاس خروج از اقتصاد استعمارى يا به عبارتى اقتصاد وارداتى است ، همانگونه كه ايران خارج شد و هزينه هاى زيادى از جمله جنگ را نيز به جان خريد.

رييس جمهورى ونزوئلا همچنين از هاشمى رفسنجانى براى سفر به ونزوئلادعوت بعمل آورد كه مورد موافقت وى قرارگرفت .