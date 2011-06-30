1500عکس به جشنواره عکس حوزه ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کمساری شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره سراسری عکس حوزه که در تالارپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با ارائه گزارشی از برگزاری دومین جشنواره عکس حوزه اظهار داشت: فراخوان دومین جشنواره عکس حوزه از فروردین‌ماه سال جاری اعلام و مهلت ارسال آثار تا هفدهم خرداد ادامه داشت که در مدت نزدیک به سه ماه 1500 عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

کمساری ادامه داد: عکس‌های متنوعی از 171 عکاس از 27 استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 48 نفر نیز خواهران هنرمند بودند.



وی افزود: روحانیون عکاس و هنرمند نیز آثاری را به این جشنواره ارسال کردند که از این آثار در بخش هنرمندان روحانی تقدیر خواهد شد.



رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی همچنین از برپایی نمایشگاه دومین جشنواره سراسری عکس حوزه در نگارستان اشراق خبر داد و افزود: این نمایشگاه تا 23 تیرماه ادامه خواهد داشت.

