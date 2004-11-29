به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واحد اطلاع رساني نمايشگاه هشت سال دستاوردهاي وزارت كشور،حسن غفوري‌فرد رئيس خانه احزاب در حاشيه بازديد از اين نمايشگاه به تشريح ديگر برنامه‌هاي خانه احزاب پرداخت و گفت: خانه احزاب به عنوان يك نهاد شناخته شده در دنيا، پيشنهاد ميزباني چهارمين همايش احزاب آسيايي را به رئيس جمهور ارائه داد كه مورد موافقت نيز قرار گرفت.

دبير كل جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي اظهار داشت: برپايي اين همايش قطعاً به ايجاد يك نشاط سياسي در داخل كشور كمك مي‌كند.

وي تلاش براي ايجاد بستر مناسب كاري احزاب و گروه‌ها در كشور را يكي از اهداف خانه احزاب ذكر كرد و گفت: همواره تلاش مي‌كنيم تا هزينه مشاركت سياسي مردم و احزاب را كاهش دهيم تا افراد براي فعاليت‌هاي سياسي واهمه‌اي نداشته باشند.

غفوري فرد گفت: در ملاقات اخيري كه با رئيس جمهوري داشتيم خواستار توسعه نقش احزاب در برنامه چهارم شديم كه اين خواسته ما هم مورد موافقت قرار گرفت.

غفوري فرد با تاكيد بر ضرورت فراهم‌سازي امكانات بيشتر براي احزاب ادامه داد: در قانون احزاب قرار شد نقش مهمتري براي آنها در نظر گرفته و در توزيع يارانه بين احزاب فعالتر برخورد شود.

وي با اشاره به وجود بيش از 200 گروه، جمعيت، تشكل و انجمن سياسي در كشور درباره نقش خانه احزاب گفت: اكنون 120 حزب به عضويت خانه احزاب درآمده‌اند و خانه احزاب در جهت نهادينه سازي احزاب در جامعه گام‌هاي خوبي برداشته است.

وي خانه احزاب را تريبوني آزاد خواند و درباره نقش وزارت كشور در انتخابات گفت: وزارت كشور در انتخابات فعال بود و با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در مورد شركت حداكثر مردم در انتخابات اميدواريم تمام احزاب بسيج شوند تا انتخابات هر چه بهتر برگزار شود.