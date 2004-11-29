وزير دارايي فرانسه از سمت خود استعفا داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي، هشت ماه پس از انتخاب " نيكولاس ساركوزي" به عنوان وزير دارايي فرانسه با انتخابات روز گذشته وي به رياست حزب حاكم فرانسه (حزب UMP) با انديشه رقابت با ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه در انتخابات آتي رياست جمهوري فرانسه در صورت كانديداتوري شيراك براي سومين بار در انتخابات سال 2007 براي آمادگي براي مبارزات انتخاباتي از سمت خود استعفاء كرد.

پس از استعفاي نيكولاس ساركوزي وزير كشاورزي فرانسه جايگزين وي شد.

اين در حالي است كه نيكلاي ساركوزي كه هم اكنون وزيردارايي دولت ژاك شيراك مي باشد، در بسياري موارد از سياست گذاري هاي داخلي و خارجي شيراك انتقاد كرده است و همراه به عنوان قطبي مخالف براي شيراك شناخته شده است.

از همين رو بسياري از تحليل گران مسائل فرانسه و غرب اروپا اعتقاد دارند كه با روي كار آمدن ساركوزي عصري جديد در سياست فرانسه ايجاد خواهد شد و احتمالا رييس جمهور آينده فرانسه شخص وي خواهد بود.



