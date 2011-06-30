مهر پیشگام تحکیم وحدت در کشور/ ظرفیتهای فرهنگی کردستان برجسته شود

حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز تاسیس این رسانه بیان کرد: با توجه به اینکه خبرگزاری مهر با رویکردی فرهنگی و دینی راه اندازی شد خیلی سریع و با بهره گرفتن از توان رسانه ای خود فضای بسیار خوبی را در کشور ایجاد کرد و امروز در زمره رسانه های برجسته کشور به شمار می رود که مخاطب نیز از مطالب ارائه شده توسط خبرگزاری مهر استقبال می کند.

وی گفت: ویژگی بارز خبرگزاری مهر توجه به اخبار و گزارش های فرهنگی و مذهبی است و در کنار این مهم این رسانه با حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مدافع راستین و پشتیبان صدیق از نظام و آرمانهای بلند آن بوده است و انتظار می رود که این رسانه هر روز استوار و محکمتر در این مسیر رو به جلو حرکت کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با اشاره به جایگاه و تاثیر رسانه های جمعی در راستای تحکیم پایه های وحدت در سطح کشور یادآور شد: با توجه به اقبال مخاطب از خبرگزاری مهر و تاثیر این رسانه در راستای تامین مطالب متنوع برای سایر رسانه های مجازی و مکتوب، مهر در جهت تقویت و تحکیم وحدت در کشور پیشگام و پیشتاز است و این رویکرد را می توان در عملکرد خبرگزاری در استان کردستان به روشنی مشاهده کرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بیان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته و به دلیل توطئه های ضد انقلاب مسائلی خلاف واقع در خصوص مردم استان کردستان مطرح شده بود که تمامی رسانه های جمعی به ویژه خبرگزاری ها باید در راستای معرفی جاذبه های فرهنگی و ویژگی های منحصر به فرد این استان فعالیت کنند و ویژگی های بسیار خوب و مختلف مردم در این خطه از ایران اسلامی به سایر مناطق کشور نیز انتقال دهند.

وی دوستی و محبت اهل بیت در بین مردم استان کردستان را نمونه دیگر نقاط کشور و حتی کشورهای اسلامی دانست و افزود: تمام رسانه های جمعی به ویژه خبرگزاری مهر باید با درک مناسب شرایط روز کشور در راستای معرفی این ویژگی ها فعالیت های چشمگیرتری داشته باشند چرا که این مهم بر تحکیم وحدت در کشور بسیار موثر بوده و توطئه های دشمن را برای ایجاد اختلاف و تفرقه در کشور خنثی می کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: انعکاس اخبار و رویدادهای استان کردستان و خدمات بی شمار نظام به مردم این منطقه از ایران اسلامی که قبل از پیروزی انقلاب در محرومیت به سر می بردند از جمله دیگر وظایفی است که از همه رسانه های جمعی به ویژه خبرگزاری مهر انتظار می رود و امیدواریم که با توسعه و تجهیز دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان شاهد فعالیت های بیشتری در این بخش باشیم هر چند که مهر در کردستان تاثیر گذار بوده و انتظار می رود که این تاثیرگذاری هر روز بیشتر شود.