نخستين دوسالانه پوستر جهان اسلام امروز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، نمايشگاه نخستين دوسالانه پوستر جهان اسلام در مركز فرهنگي هنري صبا ، وابسته به فرهنگستان هنر، ازامروزآغاز به كارمي كند .

اين دوسالانه صبح امروز با بازديد رياست جمهوري اسلامي ايران افتتاح شد و از ساعت 17 امروز بازديد از آن براي علاقه مندان و خبرنگاران آزاد است .

افتتاح اين دوسالانه در حالي انجام مي شود كه طي ماه گذشته اخبار مربوط به آن در صدر كانون توجه محافل هنري و به نوعي داغ ترين خبر تجسمي در كشور محسوب مي شد .

حقيقت اين است كه نحوه برپايي اين دوسالانه با مخالفت هايي از سوي هنرمندان و گرافيست هاي ايراني مواجه شد . در ابتدا ، علي وزيريان و حميد شريفي، دو تن از اعضاي هيئت انتخاب اين دوسالانه به نحوه برگزاري و انتخاب داوران خارجي و غيرمسلمان براي داوري آثار آن اعتراض كرده و به استعفا و كنارگيري از سمت خود پرداختند .

علي وزيريان درهمين رابطه در استعفا نامه خود نوشت : بيش از يك سال و نيم از اولين جلسه شوراى سياستگذارى اولين دو سالانه پوستر جهان اسلام مى گذرد. طى اين مدت در نشست هاى طولانى ساعت ها بحث و چون و چرا كرديم و با همت و شور و شوق فراوان در كنار يكديگر برگزارى نمايشگاهى را تدارك ديديم كه نام عزيز و مقدس جهان اسلام را برپيشانى خود داشت.

عزم برپايى چنين نمايشگاهى براى اينجانب بيش از هر چيز با انگيزه هاى دينى و مذهبى همراه بود و موضوع هاى جنبى و فرعى نمايشگاه براى من نيز اعتبارى جنبى و فرعى داشت.

درطى اين مدت بسيار تمرين صبورى كردم و از كنار رفتارهاى نامودبانه وغيرحرفه اى و سوء مديريتهاى اين مجموعه با اغماض گذشتم با اين نگاه و اعتقاد كه براى پا گرفتن چنين حركت فرهنگى اصيل و مستقلى آن هم از منظر دينى و سياسى در جهان امروز با وجود نگاه هاى تك بعدى و تنگ نظرى هاى اهل اين حرفه، بايد بيش از پيش سعه صدر داشت. به همين دليل از كنار بسيارى از خطاهاى سهوى و عمدى و در مواردى زمزمه هاى حسادت آميز توطئه عليه چنين حركت پرقوتى نيز گذشتم و گذشتيم تا اينكه...



حميد شريفي نيز در استعفا نامه خود نوشت : تذكرات دلسوزانه ما در تمامي مراحل ، كارساز نيافتاد و حتي درروند مرحله اول انتخاب آثار كه نيمه تمام باقي مانده است با رفتارهاي غير مسئولانه ، سليقه اي ، غير علمي و تخصصي ، آراء هيئت انتخاب مخدوش گرديد كه البته تصاوير اين جلسات در فرهنگستان ضبط و ثبت شده است .

وي درادامه آورده است : اينجانب در مقابل تمامي جسارت ها و توهين ها كه فضاي آن را مسئولان فرهنگستان هنر فراهم نمودند توسط افرادي كه خود را هنرمند وانسان فرهيخته و پيشكسوت درعرصه هنر و نماينده تام الاختيار هنرمندان و فرهنگستان هنر مي دانند صبوري و خويشتن داري كردم ...

اين عضو پيشين هيئت انتخاب دوسالانه پوستر جهان اسلام دلايل استعفاي خود را در ذيل استعفا نامه مذكور چنين ذكر كرده است: داوري يك دوسالانه هنري معمولا بر اساس معيار هاي تعيين شده توسط شوراي سياست گذاري انجام مي گيرد و طبيعتا تركيب داوران به گونه اي انتخاب مي گردد تا اين مهم تحقق يابد . گرچه فرهنگستان هنر و مسئولان دوسالانه مختار هستند تا هر شيوه و روش علمي و منطقي را براي برگزاري ان انتخاب كنند ولي نمي دانيم براي انتخاب تركيب اعلام شده چه منطق و معياري در كار بوده است . با توجه به عنوان دوسالانه كه نام مقدس اسلام را بر پيشاني خود دارد داوراني كه جهت قضاوت آثار نيز بايد نسبتي با آن داشته باشند . آشنايي و ارتباط تعداد قابل توجهي از هنرمنداني كه به عنوان داور معرفي شده اند با طراحي گرافيك و پوستر كمرنگ است و اين موضوع روي قضاوت و نتيجه داوري تاثير منفي خواهد داشت .

به دنبال اعلام انتقاد اين هنرمندان ، تني چند از ديگر هنرمندان كشور نيز وارد عرصه شده و به تائيد نظر اين دو هنرمند به ارسال نامه اي به رئيس فرهنگستان هنراقدام كردند .

در متن اين نامه نوشته شده بود: در اين روزها حرف و سخن هاي بسياري در خصوص نمايشگاه پوستر جهان اسلام مطرح شده است و بي شك از ميان همه آنها ، دو نكته به صورت جدي مورد تامل و ناخوشنودي هنرمنداني است كه باور ديني براي آنها اصل و اساس است. اول انتخاب داوران غير مسلمان كه آثارشان نشاندهنده نگاه غير مذهبي و عدم تعلق خاطرشان نسبت به دين است و در مرتبه بعد، سهيم كردن انجمن صنفي طراحان گرافيك در دوسالانه جهان اسلام.

لذا با توجه به شناخت و دلبستگي تان به فرهنگ ، آن هم از منظري ديني و اسلامي تقاضا داريم تا با درايت و دورانديشي كه در شما سراغ داريم، به آنچه تا كنون پيش آمده پاياني خوش دهيم.

احمد آقاقلي زاده، سعيد عجمي، ناصر سيفي، محمدرضا آستانه، محمد حسين نيرومند، حسين غلامي، عبدالمجيد حسيني راد، حسن ياقوتي، سيد مسعود شجاعي طباطبايي، محمود عبدالحسيني، غلامعلي طاهري، صادق مصلح، محمد ابراهيم ابراهيمي، امير عبدالحسيني، احمد قائمي مهدوي، منصور فارسي و جواد سيد آبادي ، امضا كنندگان اين نامه بودند.

عليرغم تمام اين موارد، نمايشگاه نخستين دوسالانه پوستر جهان اسلام در مركز فرهنگي هنري صبا امروز افتتاح شد، در حالي كه مسئولان اين فرهنگستان در برابر انتقادات وارده كماكان سكوت كرده اند .







