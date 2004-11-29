همايش بين المللي دفاع از ارزش هاي خانواده

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر"، كنفرانس دوحه و ديدارهاي منطقه اي كنار آن اعضاء سازمان هاي دولتي، غير دولتي ، ديني و اعضاي جامعه مدني را گرد هم جمع مي كند تا بر تلاش هاي خود در ارتباط با خانواده تاكيد كنند.

شركت كنندگان اين همايش اعتقاد دارند با برگزاري اين همايش ملتهاي جهان به اهميت ارزش هاي خانواده براي سلامتي و حتي بقاي جامعه پي مي برند.

اين همايش با هدف متعهد كردن دولت ها به بالا بردن نقش خانواده و حمايت از آن به عنوان يك واحد بنيادين كه جامعه را مي سازد برگزار مي شود.

شوراي عالي امور خانواده با همكاري سازمان هاي غير دولتي طرفدار خانواده مهمترين وقايع و نتايج آكادميك اين همايش را تاليف و منتشر مي كند.

اين همايش با حمايت همسر امير قطر و رئيس شوراي عالي امور خانواده قطر برگزار مي شود.

