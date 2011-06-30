کنکور گروه آزمایشی هنر آغاز شد/ شمار بالای داوطلبان دختر

به گزارش خبرنگار مهر، در کنکور گروه آزمایشی هنر حدود 20 هزار نفر شرکت کرده اند و با توجه به شناور بودن این گروه آزمایشی 53 هزار و 431 کارت برای ورود به جلسه صادر شده است.

از میان داوطلبان گروه آزمایشی هنر 15 هزار و 691 داوطلب زن و 4 هزار و 319 داوطلب مرد هستند. سئوالات آزمون این گروه آزمایشی ساعت 21 امشب 9 تیر ماه منتشر می شود.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر کنکوری در 5 گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت می پردازند.