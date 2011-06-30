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۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

کنکور گروه آزمایشی هنر آغاز شد/ شمار بالای داوطلبان دختر

کنکور گروه آزمایشی هنر آغاز شد/ شمار بالای داوطلبان دختر

کنکور گروه هنر بعدازظهر امروز 9 تیر با رقابت 20 هزار داوطلب در حوزه های سراسری کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنکور گروه آزمایشی هنر حدود 20 هزار نفر شرکت کرده اند و با توجه به شناور بودن این گروه آزمایشی 53 هزار و 431 کارت برای ورود به جلسه صادر شده است. 

از میان داوطلبان گروه آزمایشی هنر 15 هزار و 691 داوطلب زن و 4 هزار و 319 داوطلب مرد هستند. سئوالات آزمون این گروه آزمایشی ساعت 21 امشب 9 تیر ماه منتشر می شود.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر کنکوری در 5 گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت می پردازند.

کد مطلب 1348219

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