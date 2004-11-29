افزايش تعرفه قيمت برق كشور را با چالش هاي جديدي رو به روخواهد كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"مدير عامل شركت توانيربا بيان اين مطلب ،گفت: صنعت برق با سه پديده مواجه است كه اولين پديده رشد سريع مصرف برق دركشور است كه درطول سالهاي گذشته نيزشتاب بيشتري گرفته و اين روند درسالهاي آتي نيزسير صعودي خواهد داشت.

دكتر محمد احمديان با اشاره به اينكه در برنامه سوم توسعه رشد مصرف برق 6درصد پيش بيني شده بود،افزود: علي رغم اين پيش بيني درسال 82 اين رقم به 8 درصد رسيد كه بيانگر افزايش 10 درصدي مصرف برق است و درعين حال پيش‌بيني‌ها نشان مي دهد اين روند افزايش حداقل در طي 10سال آينده دو برابر خواهد شد.

وي دومين مساله‌اي كه صنعت برق با آن مواجه است را محدوديت منابع مالي دانست واظهار داشت: برق در حال حاضر به مراتب كمترازقيمت تمام شده به فروش مي رسد و براساس برآوردهاي مختلف از سوي مراجع ديگرقيمت تمام شده برق،علي رغم سوخت يارانه‌اي كه دراختياراين صنعت قرارمي گيرد،حدود24 تا 31 تومان مي باشد.

دكتر احمديان با اشاره به اينكه قيمت فروش برق دركشورحدود 15تا 16تومان به ازاي هركيلووات ساعت است،تصريح كرد: اين اعداد نشان مي ‌دهد ما برق را به مراتب با قيمت پايين‌تر از قيمت تمام شده مي‌فروشيم لذا با محدوديتهاي جدي از نظر منابع مالي مواجه هستيم.

معاون وزيرنيروبه نقش برق درتوسعه زيربنايي كشوراشاره كرد و افزود:در اين زمينه واقعي شدن تعرفه ها به علت حساسيت برق در توسعه اقتصادي وصنعتي كشور ما را با چالشهاي متعددي روبه ور كرده وبحث محدوديت منابع مالي بايد به صورت بسيارجدي بررسي گردد.

وي با اشاره به افزايش روزافزون حساسيت برق دركشور و وابستگي هرچه بيشترزندگي مردم وصنايع وبخش توليد كشوربه صنعت برق،گفت: توقعات مردم از برق كشور به حق افزايش پيداكرده ودر آينده نيزطبعا بيشترخواهد شد.

دكتر احمديان با اشاره به اهميت افزايش بهره بري در صنعت برق،گفت:دربرنامه توسعه چهارم به اين موضوع اهميت داده شده و بحث كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري و بهبود خدمات را بايد از اولويت‌هاي صنعت برق دانست.



