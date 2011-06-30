جوسازی گیتس علیه ایران در آخرین روز وزارت

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت گیتس که با شبکه بلومبرگ گفتگو می کرد، مدعی شد : ایران با تسلیحات جدید، گروههای مسلح شیعه را برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در عراق تجهیز می کند و این به عنوان بخشی از یک الگوی تجدید تلاشها برای اعمال نفوذ در منطقه به شمار می رود.

گیتس که امروز پنجنشبه آخرین روز حضور خود در پنتاگون را می گذراند، افزود : حدود 40 درصد از مرگ سربازان آمریکایی از زمان اعلام رسمی پایان عملیات جنگی که تقریباً 10 ماه پیش صورت گرفت طی چند هفته گذشته رخ داده است .



وی که امروز جای خود را به "لئون پنتا" رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) می دهد، گفت آمریکا این حملات را با نوری المالکی نخست وزیر عراق و دیگران در میان گذاشته است.

وزیر دفاع آمریکا بار دیگر اتهامات واهی خود علیه ایران مبنی بر آموزش گروههای عراقی را تکرار کرد.

وی مدعی شد : ایران با کمک به گروههای عراقی در واقع می خواهد نفوذ خود را در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس افزایش دهد و این از زمانی که قیامها در تونس و مصر و دیگر کشورها تحت عنوان بهار عربی شروع شده الگو یافته است.

وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد : آنها بهار عربی را ایجاد و یا آن را آغاز نکرده اند اما به روشنی در حال بهره برداری از آن به هر نحو ممکن هستند.

گیتس به تکرار اتهامات نخ نما شده غربی ها علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران پرداخت و مدعی شد : من هنوز بر این باورم که رهبران ایران درصدد ساخت بمب اتمی و در حال نزدیک شدن به این مرحله هستند و ظاهراً گرچه به آن دسترسی پیدا نکرده اند، اما در آستانه دست یافتن به این توانایی هستند.