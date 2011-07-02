این نویسنده کودک و نوجوان درباره کتابش به خبرنگار مهر گفت: این کتاب قرار است توسط انتشارات «آوای برتر» منتشر شود و در حال حاضر، روند اعطای مجوز آن طی شده، تصویرگری آن هم به پایان رسیده و شابک کتاب هم به تازگی آمده است.

وی افزود: این کتاب قرار بود به نمایشگاه امسال برسد ولی این امر میسر نشد و قرار شد تا اواخر تابستان به بازار عرضه شود. احتمالاً انتشار آن در شهریور ماه باشد.

به گفته ناهید شهیدی داستان «مریم‌گلی» درباره کودکی 4 ساله به همین نام است که مادرش را از دست می‌دهد. این کتاب 12 صفحه‌ای برای گروه سنی سنی «ب» و «ج» نوشته شده است.

این نویسنده حوزه کودک در ادامه داد: در طول داستان «مریم‌گلی» فرشته‌ای نزد مریم آمده و با قرار دادن ستاره‌ها به عنوان پله، با هم به آسمان می‌روند و مادر مریم را در آسمان می‌بینند و فرشته تصویر زیبایی از جایگاه مادر مریم، برایش می‌سازد.

وی گفت: چنین آثار و داستان‌هایی طبیعتاً نیازمند تصویرگری بدیع و استفاده از رنگ‌های متنوع هستند چون اولین عاملی که توسط کودکان گروه سنی «ب» از آن استقبال می‌شود، رنگ‌های شاد هستند.

ناهید شهیدی در ادامه تاکید کرد: معتقدم برای گروه سنی «ب» باید بسیار کار شود چرا که تعداد کتاب‌های تولیدی در این زمینه بسیار کم است. باید با بچه‌ها روراست بود و واقعیت‌ها را به آنها گفت. مرگ هم یکی از واقعیات است اما باید بسیار محتاطانه در این زمینه عمل کرد.

این نویسنده یادآور شد: من برای نوشتن داستان «مریم‌گلی» مطالعات روانشناختی داشتم و در پایان کتاب، در چند سطر به ملاحظات مهمی که باید در صحبت با بچه‌ها درباره مرگ داشت، اشاره کرده‌ام.

از شهیدی به تازگی کتاب «ماه‌ترین بچه دنیا» توسط انتشارات «مهر تابان تهران» منتشر شده است.