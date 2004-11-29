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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۲۰

براساس شمارش حدود نيمي ازآراي مردم؛

كانديداي حزب حاكم پيشتاز انتخابات روماني است

با شمارش 35 درصد از آراء اخذ شده در انتخابات رياست جمهوري روماني " آدريان ناستاز" (Adrian Nastase) كانديداي حزب حاكم نسبت به رقيب خود پيشتاز است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، " آدريان ناستاز" كانديداي حزب سوسيال دموكرات ( حزب حاكم در روماني) بنابر نتايج مقدماتي شمارش آراء اخذ شده در اولين دور انتخابات رياست جمهوري نسبت به رقيب خود پيشتاز است.

با توجه به شمارش 35 درصد آراء " آدريان ناستاز" 7/38 درصد آراء و " ترايان باسسكو " كانديداي حزب راست ميانه رقيب 4/35 آراء را به خود اختصاص داده اند.

نتايج مقدماتي شمارش آراء بيانگر شركت و مبارزه ناستاز و باسسكو در دور دوم انتخابات روماني است كه در 12 ماه دسامبر برگزار مي شود.

لازم به ذكراست با گذشت بيش از 15 سال ازدوره رياست جمهوري " يان ايليسكو" ( Ion Iliescu) همزمان انتخابات رياست جمهوري و پارلماني روماني ديروز برگزار شد.

پيشتر نيز گفته مي شد كه " آدريان ناستاز " نخست وزير و " ترايان باسسكو " شهردار بخارست از ميان دوازده كانديداي انتخابات بيشترين شانس را براي كسب پست رياست جمهوري روماني دارند .

 

کد مطلب 134824

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