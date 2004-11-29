فرمانده مركزي نظاميان آمريكا درمنطقه : قدرت ايران را نمي توان دست كم گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات، ژنرال جان ابي زيد فرمانده نظاميان آمريكايي در منطقه خاورميانه تهديد ايران را كه رسانه ها دو روز پيش از قول وي برضد ايران نقل كرده بودند تكذيب كرد و تاكيد كرد ايران يك قدرت منطقه اي است .



وي تصريح كرد برقراري ثبات و امنيت درعراق وجلوگيري از عمليات نفوذ دراين كشور در درجه اول به نفع ايران و كشورهاي همسايه عراق است .



وي هشدارداد حمايت از تروريسم و نفوذي ها بيش از آنكه بر كشورهايي كه از آن خارج شوند(آمريكا وهم پيمانانش ) تاثير منفي بگذارد، پيامد منفي بر همسايه هاي عربي و اسلامي دارد.



ابي زيد گفت : هيچ قدرتي در جهان با قدرت آمريكا برابري نمي كند اما قدرت ايران را نمي توان دست كم گرفت اما باز هم به پاي قدرت آمريكا نمي رسد .



وي تاكيد كرد: روابط آمريكا با عربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس منحصر به فرد است و اهداف كشورش براي سال آينده بر روي حمايت از پاكستان و عراق و عربستان در مبارزه همه جانبه با تروريسم استوار است .

وي به كشته شدن تنها 1300 نظامي آمريكايي در طول سه سال از جنگ د رافغانستان و عراق و نيز كشته شدن 60 تن از آن در حمله اخير به فلوجه اشاره كرد .



البيان نوشت: حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه گفته است تهديدهاي اخير آمريكا چيز جديدي نيست اين تهديدات كه اخيرا زياد شده و اغلب تند و كند وبا ادبيات مختلف مطرح مي شود، ناشى ازعصبانيت آنها است. درطول 25 سال گذشته همواره فشارهايي از سوي آمريكا عليه ايران وجود داشته است كه نتيجه اى براى دولتمردان آمريكايى نداشته است .



شايان ذكر است خبرگزاري فرانسه دوروز پيش ازتهديدهاي ژنرال جان ابي زيد فرمانده نيروهاي آمريكايي درخاورميانه عليه ايران خبر داده بود.



به گزارش فرانس پرس ، ابي زيد با كم اهميت جلوه دادن نگرانيها در اين مورد كه نيروهاي آمريكا به شدت در عراق گرفتار شده اند و توانايي پاسخ به چالشهاي اماكن ديگر را ندارند ، به ايران و كشورهاي ديگر هشدار داد كه توان هوايي و دريايي آمريكا را دست كم نگيرند.



وي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت : براي ممانعت و بازدارندگي يك دولت ملت شما هرگز نبايد توان دريايي و هوايي آمريكا را دست كم بگيريد .

ابي زيد ادعا كرد : اگر ايرانيها بخواهند در يك رفتار آشكار عليه ما اقدام كنند اين مسئله موجب خواهد شد ما نيروي دريايي و هوايي خود را عليه آنها به كار گيريم . ابي زيددر پايان سخنانش مدعي شد : ما يك قدرت باورنكردني داريم .