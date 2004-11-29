فيلم "گنج ملي" همچنان مي فروشد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه ازحضور" نيكولاس كيج " درنقش محوري سود مي جويد ازروز جمعه تا يكشنبه بالغ بر33 ميليون دلارفروش كرد ومقام نخست جدول را ازآن خود ساخت.

اين اثرشرح حال مردي را روايت مي كند كه اعتقاد دارد يك گنج ملي وجود دارد وتمامي زندگيش را صرف يافتن آن مي كند.

موفقيت " گنج ملي " درگيشه فروش باعث شد كه انيميشن " خانواده باورنكردني " به جايگاه دوم جدول قناعت كند. اين انيميشن كه از پرفروش ترين آثاراين گونه سينمايي درسال جاري است بالغ بر24 ميليون و100 هزاردلاربليت فروخت .

" خانواده باورنكردني "شرح حال خانواده اي از فوق قهرمانهاست كه براي مدتي ازسمت خود فاصله مي گيرند، اما شرايط به گونه اي پيش مي رود كه ناگزيرمي شوند بارديگرازقدرت ماوراء طبيعه خود استفاده كنند.

دراين بين، فيلم "كريسمس با خانواده كرانك" اين هفته نخستين هفته نمايش را پشت سرگذاشت و با كسب 22 ميليون و700 هزار،دلاربه جايگاه سوم جدول دست يافت.

"تيم آلن" و"جيمي لي كورتيس" ازجمله هنرپيشگاني بودند كه دراين اثربه ايفاي نقش پرداختند. ليست كامل فيلمها وميزان فروش آنها درهفته اي كه گذشت به شرح ذيل است :

1.گنج ملي ، 33 ميليون و100 هزاردلار

2. خانواده باورنكردني ، 24 ميليون و100 هزاردلار

3.كريسمس با خانواده كرانك ، 22 ميليون و700 هزاردلار

4.قطاراكسپرس قطب ،20 ميليون و100 هزاردلار

5.اسفنج باب اسكوايرپنتز، 17 ميليون و800 هزاردلار

6. اسكندر، 13 ميليون و400 هزاردلار

7.برجيت جونز: لبه منطق ، 6 ميليون و800 هزاردلار

8.يافتن ناكجاآباد ،4 ميليون و700 هزاردلار

9.ري ،3 ميليون و900 هزاردلار

10.پس ازغروب آفتاب ، 3 ميليون و300 هزاردلار