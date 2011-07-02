اشتغال 912 نفر از زندانیان استان قزوین فراهم شد

حمیدرضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: یکی از سیاست های سازمان زندانها درغنی سازی اوقات فراغت زندانیان و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان ایجاد بستر لازم جهت اشتغال و حرفه آموزی زندانیان است که این استان نیز علیرغم محدودیتها و مشکلات موجود با راه اندازی کارخانه تولید کود ماکرو و مجتمع کشت وصنعت در فاصله 12 کیلومتری مرکز استان، ایجاد فضای دامداری در جنب زندان مرکزی و اردوگاه کاردرمانی، زمینه اشتغال 912 نفر را در سطح استان فراهم کرده است.

وی افزود: با انعقاد قرارداد با مرکز فنی و حرفه ای و صنایع دستی برای حرفه آموزی 280 نفر از زندانیان نیز اقدام شده است.

فراست طلب تصریح کرد: کارگاه بسته بندی شکر و قند خردکنی از ابتدای شهریور ماه سال گذشته بعد از گرفتن مجوزهای لازم از صنایع و بهداشت، کارخود را شروع کرد که در ابتدا 30 نفر مددجوی رأی باز مشغول به کار شده اند که روزانه حدود 2.5 تن قند را خرد و بسته بندی و 2.5 تن شکر بسته بندی را به بازار عرضه می کنند.

این مسئول یادآورشد: در آینده نزدیک با افزایش دستگاهها زمینه اشتغال حدود 60 نفر در دو شیفت کاری فراهم می شود.

فراست طلب افزود: همچنین کارگاهی به مساحت تقریبی 90 متر مربع در محوطه کارخانه احداث و با نصب دستگاههای شستشوی پتو در آن زمینه اشتغال چهار نفر مددجو فراهم شده که با انعقاد قرارداد با اداره کل زندانها روزانه 100 عدد پتو جهت شستشو به این قسمت ارسال می شود.

این مسئول گفت: به دلیل کمبود فضا برای دامداری و به دلیل صرفه اقتصادی کشت یونجه، گندم و جو، زمینی در روستای فارسیان به مساحت 45 هکتار اجاره شده که یک هکتار از زمین فضای دامداری است که تعداد 350 رأس گوسفند به این قسمت انتقال داده شده و پس از آماده سازی زمین در حدود شش هکتار محصول جو و در 15 هکتار گندم کشت شده و آب مورد نیاز زمین نیز تأمین و کل زمین در یک دوره 20 روزه شبانه روزی آبیاری شده و در نظر است زمینه اشتغال حدود 50 نفر رأی باز ایجاد شود.

وی از راه اندازی کارخانه کود ماکرو در زندان قزوین هم خبرداد و اظهارداشـت: با انعقاد قرارداد جدید به مقدار1200 تن با خرید مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با نیروی کار قسمت آسیابکار و گرانول کار نیز اقدام شده که در این قسمت 20 نفر از مددجویان بصورت روزانه مشغول کار می شوند.

فراست طلب افزود: واحد نانوایی لواشی خارج زندان نیز توسط پیمانکار شخصی فعال شده که تمامی نان مصرفی زندان به میزان روزانه 10 هزار قرص نان را با اشتغالزایی شش نفر تامین می کند.

مدیرکل زندانهای استان قزوین بیان کرد: فروشگاههای داخل زندان به صورت فعال در این مدت کلیه مایحتاج مورد نیاز مددجویان بندها را تامین می کند و در بخش بسته بندی چسب روزانه حدود 350 جعبه چسب 500 تایی جهت زندانهای استان ارسال می شود و برای 800 نفر مددجو اشتغال نشسته ایجاد شده است و مددجویان به صورت دستمزدی حقوق دریافت می کنند.



این مسئول یادآورشد: پس از کاشت بذر فلفل دلمه ای و بادمجان در خرداد ماه و با رسیدگی های مداوم از قبیل سمپاشی و آبیاری به صورت قطره ای این گیاهان به زمان گل دهی و محصول دهی رسید و در همین زمینه تعداد چهار نفر مشغول شدند و برای 30 نفر با هماهنگی سازمان فنی و حرفه ای دوره کشت گلخانه ای برگزار شد که پس از آزمون مدارک تأیید شدگان ارائه خواهد شد.

فراست طلب همچنین گفت: زمینی به مساحت 13 هکتار برای کشت یونجه به شرط اشتغال10 نفر نیروی مددجوی رأی باز به پیمانکار اجاره داده شده که از محصول این مزرعه حدود 25 تن یونجه برای تغذیه دام بنیاد تعاون در زمستان تامین می شود.

وی تصریح کرد: با نگهداری تعداد 300 کندوی زنبورعسل دو نفر مشغول به کار شده اند و در 150 کندو حدود یک تن عسل طبیعی تولید شده است.

فراست طلب راه اندازی واحد پرورش شترمرغ را از دیگر فعالیتهای اشتغالزایی زندان دانست و اظهارداشت: در حال حاضر تعداد سه رأس بالغ، شش رأس جوجه در زمینی به مساحت تقریبی 600 متر نگهداری می شوند که در این زمینه با هماهنگی با سازمان فنی و حرفه ای استان یک دوره پرورش شترمرغ برگزار شد و تعداد 30 نفر در این دوره شرکت کردند.

وی گفت: با آماده سازی فضایی 600 متری جهت پرورش شتر در اردوگاه کار درمانی و با عنایت به بررسی های به عمل آمده به جهت مناسب بودن منطقه بوئین زهرا جهت نگهداری شتر تعداد 15 نفر شتر دو تا سه ساله خریداری و به اردوگاه انتقال داده شده و زمینه اشتغال شش نفر از مددجویان رأی باز اردوگاه را فراهم کرده است.

به گفته فراست طلب یکی دیگر از اقدامات جهت اشتغال و حرفه آموزی زندانیان پرورش ماهیان تزئینی و آکواریومی بوده است که این فعالیت موجب اشتغال دو نفر و حرفه آموزی 20 نفر از مددجویان در سطح استان شده است.