هنر بسيج اين است كه بدون پول و امكانات برنامه هاي خود را به پيش مي برد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي كل سپاه وي ادامه داد زمين اين شهرك از سوي حضرت امام (ره) به سپاه واگذار شد كه اين خود يك موهبت ارزشمند براي اهالي شهرك محسوب مي شود.

سردار صفوي با قدرداني از تلاش مركز بسيج اميرالمومنين(ع) گفت: اين مركز تاكنون بيش از 16 پايگاه بسيج براي برادران و 17 پايگاه بسيج براي خواهران راه اندازي كرده و 16 هزار بسيجي از شهرك هاي مختلف را تحت پوشش قرار داده است.

وي تقسيم تهران را به دو منطقه بسيج از تحولات اخير عنوان كرد و گفت: اكنون تهران بزرگ تحت پوشش يك منطقه بسيج و شهرستان ها نيز تحت پوشش يك منطقه ديگر بسيج است.

سردار صفوي ايجاد 7 هزار و 500 واحد مسكوني در شهرك شهيد محلاتي را باعث ايجاد اجتماع بزرگي از خانواده هاي پاسدار در يك منطقه خواند و اظهار داشت: از همه پاسداران و اهالي شهرك مي خواهم تا فضاي شهرك را در شأن بسيجي حفظ كنند.

فرمانده كل سپاه يادآور شد: خانواده هاي ساكن شهرك شهيد محلاتي بايد قسمتي از عمر و دارايي خود را صرف خدمت فرهنگي براي شهرك كنند.

در ابتداي اين مراسم سردار صبوري، مسوول بنياد تعاون سپاه گزارشي از عملكرد اين نهاد ارايه داد و گفت: اين بنياد در رويكرد سه سال گذشته خود به سمت ارايه خدمات به پاسداران برنامه ها و خدمات خود را تدوين كرده و در راستاي تامين اهداف سپاه گام برداشته است.

در پايان اين مراسم از چند تن از مسوولان شهرك شهيد محلاتي وهمچنين بسيجيان نمونه مراكز قدرداني شد.