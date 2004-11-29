آثار رسيده به مسابقه "عكس آزادي" داوري شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري حوزه هنري ، داوران اين مسابقه كه همت بنياد فرهنگي - هنري رودكي به منظور پاسداشت و ارزش گذاري تاريخ تصويري انقلاب اسلامي ايران و حفظ ارزش هاي آن و به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد، آقايان : افشين شاهرودي ، سيمون آيوازيان ، نادر داوري ، فرزاد هاشمي و فرهاد فخريان پس از بررسي 177 قطعه عكس رسيده به بخش اول اين مسابقه با عنوان " وقايع برج آزادي " در طي 76 سال پس از انقلاب ، 30 قطعه عكس از 19 عكاس و از ميان 888 قطعه عكس رسيده به بخش دوم با عنوان " برج آزادي " 44 عكس از 31 عكاس را براي حضور در نمايشگاه انتخاب كردند.

همچنين داوري اين مسابقه با نمايش آثار، اعم از ديجيتال و نگاتيو به صورت فايل هاي كامپيوتري و با ويديو پرجكشن به روي پرده بزرگ بوده و شرايط براي داوري آثار از نظر اندازه براي تمام عكس ها به صورت مساوي بوده است.

شايان ذكر است اطلاع رساني و دعوت آثار اين مسابقه براساس برنامه تنظيمي و اعلام شده در نيمه دوم آذر ماه جاري و برگزاري نمايشگاه واهدا جوايز برگزيدگان، بهمن ماه سال جاري است.