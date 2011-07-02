ممنوعیت اتباع در کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد/ شرایط لغو پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط پذیرش اتباع خارجی مقیم ایران در کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.



اتباع خارجی مقیم ایران جهت شرکت در آزمون سال 90 می بایست علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی آزمون کارشناسی ناپیوسته دارای شرایط ویژه کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد باشند.

شرایط اتباع برای احراز هویت



داوطلبان مقیم ایران می بایست دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروی انتظامی کشور و گذرنامه ای که دارای پروانه اقامت با حداقل اعتبار شش ماه باشد، ارائه دهند.



همچنین کارت هویت اتباع خارجی صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور دارای اعتبار در سال جاری و برگ خروج از کشور مدت دار صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور باید باشد.



متقاضیان اتباع خارجی می بایست معدل مدرک کاردانی حداقل از 14 تا 20 را کسب کرده و اتباع خارجی پذیرفته شده در هر یک از رشته های تحصیلی می بایست واجد شرایط و ضوابط اعلام شده از سوی مرکز آزمون باشند و محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوطه و رعایت مناطق ممنوعه درهنگام تعیین رشته انتخاب کنند، در غیر این صورت قبولی آنان منتفی تلقی شده و از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل می آید.



ممنوعیت اتباع برای شرکت در دو رشته



شرکت اتباع در رشته های مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمام گرایشها و مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی ممنوع است.



یک استثنا برای اتباع مقیم ایران



به استثنای دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی و آن دسته از دانشجویانی که بنا به دلایلی موجه قادر به عزیمت به کشور متبوع خود نیستند، ثبت نام و ادامه تحصیل سایر پذیرفته شدگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر است.



شرایط پذیرش اولیه



ورودی های واجد شرایط قانونی که دارای گذرنامه تحصیلی نیستند برابر شیوه نامه ای که توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می شود، پذیرش اولیه شده و در اولین نیمسال تحصیلی به آنان مرخصی بدون احتساب در سنوات اعطا می شود.



پس از انجام تشریفات قانونی خروج از کشور، صدور گذرنامه و اخذ روادید تحصیلی در نیمسال بعدی، طبق ضوابط از دانشجو ثبت نام قطعی خواهد شد.

شرایط لغو پذیرش اتباع خارجی



جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای پذیرفته شدگان (به استثنای همسر و فرزند دارای اقامت قانونی دانشجو) در کشور ندارد.



چنانچه پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام در آزمون های سراسری هیچگونه اتباع غیرایرانی را علامت نزده باشند، پذیرش آنان لغو می شود.

تحصیل همزمان اتباع غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاهها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاههای آزاد، دولتی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و مرکز جامعه المصطفی العالمیه ممنوع است.



چنانچه در حین تحصیل پذیرفته شدگان غیرایرانی محرز شود که دانشجو دارای مدرک کارشناسی بوده و دوباره با شرکت در آزمون، در مقطع تحصیلی تکراری پذیرفته شده است از تحصیل آنان ممانعت به عمل آمده و اخراج می شوند. بنابراین، دانشگاه محل قبولی اتباع غیرایرانی ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت نام اولیه است.

پذیرش اتباع خارجی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران شود و همچنین برخی از رشته های خاصی که در دفترچه راهنما قید شده است، ممنوع است.



فقط اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران که از مدارس رسمی داخل کشور فارغ التحصیل شده اند، مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1390 هستند.

به گزارش مهر، مهلت ثبت نام کنکور ناپیوسته دانشگاه آزاد امروز پایان می یابد. این آزمون در 18 شهریورماه برگزار می شود.