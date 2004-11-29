شرك دو، اثربرگزيده كودكان درجشنواره بافتا

نمايي ازپوسترانيميشن " شرك دو"

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" بيش از6 هزاركودك دراين نظرسنجي شركت كرده وبه اثربرگزيده خود راي دادند .

انيميشن "شرك دو" شرح حال سفرشرك وپرنسس فيونا به سرزمين مادري پرنسس را روايت مي كند. آنها تصميم دارند كه خبر ازدواجشان را شخصا به اطلاع خانواده فيونا برسانند، اما با مشكلات بسياري مواجه مي شوند.

"مايك مايرز" و" كامرون دياز" چهره هاي سينمايي هستند كه دراين اثرصدايشان را به شخصيت هاي محوري فيلم وام دادند. اين اثردرگيشه فروش با موفقيت چشمگيري مواجه شد ويكي ازشانسهاي برتركسب تنديس اسكاربهترين انيميشن سال به شمارمي رود.

ازسوي ديگر كارشناسان جشنواره كودك بافتا فيلم "هري پاتروزنداني آزكابان " را به عنوان بهترين فيلم بلند اين رويداد هنري معرفي كردند.

فيلم "هري پاتروزنداني آزكابان"، واپسين اثر از مجموعه آثار"هري پاتر"به شمارمي رود. اين اثرتحت نظارت " آلفونسو كوران "، فيلمسازمكزيكي جلودوربين رفت وازحضورهنرپيشگاني چون "دنيل رادكليف"،"اما واتسون" و"راپرت گريفيث " درنقشهاي اصلي سود جست.



