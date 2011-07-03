مریم خلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحصیل بیش از 350 هزار فرزند شاهد و ایثارگر در مدارس شاهد کشور گفت: به فرزندان جانبازان زیر 50 درصد امتیاز ثبت نام در این مدارس تعلق می گیرد ولی پرداخت شهریه بر عهده بنیاد شهید است و چون بنیاد شهید شهریه این دسته از فرزندان ایثارگر را پرداخت نمی کند فرزندان جانبازان زیر 50 درصد باید شهریه مدرسه را خود پرداخت کنند.

وی با اشاره به تحصیل بیش از 230 هزار فرزند جانباز زیر 50 درصد در مدارس کشور گفت: هم اکنون طرحی به مجلس ارائه شده تا مشکل هزینه تحصیلی این دانش آموزان رفع شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: هزینه امکانات و تسهیلات آموزشی فرزندان شاهد اعم از کلاسهای تقویتی، کنکور، سرویس مدارس و گردشهای علمی و پژوهشی توسط بنیاد شهید و امورایثارگران پرداخت می شود ولی یارانه آموزشی مدارس شاهد شامل فرزندان جانبازان زیر 50 درصد نمی شود.

خلیلوند از تعیین تعرفه های ثبت نام در مدارس شاهد خبرداد و افزود: در سال گذشته متناسب با موقعیت شهر و استان مبلغ شهریه ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد در مقطع ابتدایی از 130 تا 180 هزار تومان، در مقطع راهنمایی از 160 تا 240 هزار تومان و در مقطع دبیرستان از 200 تا 300 هزار تومان تعیین شده بود که در سال جاری تعرفه های کاهش یافته است.

وی گفت: بر اساس قانون و تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدارس شاهد مجاز به ثبت نام رایگان فرزندان شاهد و جانبازان 70 درصد هستند و فرزندان جانبازان 50 درصد و آزادگان با تخفیف می توانند در این مدارس ثبت نام کنند.

خلیلوند اظهار داشت: فرزندان جانبازان زیر 50 درصد اگر از خانواده های فرهنگیان باشند از تسهیلات مدارس شاهد استفاده می کنند.

به گزارش مهر، 949 مدرسه کشور را مدارس شاهد تشکیل می دهند که 40 درصد دانش آموزان این مدارس از فرزندان جانبازان هستند.