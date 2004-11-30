پليس زن محجبه در استراليا

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، "ماها شاكر" روز جمعه 6 آذر ماه همراه 49 نفر از دانشكده پليس فارغ التحصيل شدند در مراسمي با حضور رئيس پليس "كريستين نيكسون" شركت كرده و رژه رفتند.

بر اساس گزارشات روزنامه "هرالد سان"، پليس روسري زنانه اي را به عنوان حجاب براي پليس هاي زن فراهم كرده است. بنا به گزارش خبرگزاري استراليا، اين روسري ها صرفاً جهت برآورده كردن نياز ديني و همچنين بر اساس استانداردهاي بهداشتي و بي خطري طراحي شده است.

"شاكر" با اشاره به اين امر كه پليس شدن همواره آرزوي وي بوده گفت : هيچ گاه نگران اين امر نيست كه كسي او را به خاطر محجبه بودن مورد تمسخر قرار دهد.



وي افزود : اغلب مردم مسائلي را كه درباره آن اطلاع ندارند درك نمي كنند. اما زماني كه درباره من و دينم اطلاعات كسب كنند، با اين مسئله كنار آمده و ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت.

"شاكر" گفت : انتظار ندارد كه روسري او باعث به وجود آمدن مشكل خاصي شود اما اگر چنين شد با اين مسئله كنار مي آيد.



روزنامه "هرالد سان" در تفسير اين اقدام نوشت : علي رغم اين كه او در رژه مراسم فارغ التحصيلي از همه كوتاه قد تر به نظر مي رسد، اما حضور برجسته او چشمگير بود.

حرفه پيشين او مورد تاييد خانواده و دوستانش بود، اما زماني كه وي تصميم گرفت پليس شود؛ علي رغم نگراني هايي كه وجود داشت شهامت وي مورد تحسين قرار گرفت.

رئيس پليس ويكتوريا گفت : پليس ويكتوريا تمايل دارد پليسهاي زن بيشتري جذب كند.



وي افزود : مركز پليس ويكتوريا نشان داده است كه ما مردمي هستيم كه از تساهل بسيار برخورداريم.

مسلمانان استراليا جمعيت قابل توجهي را دربخش ويكتوريا تشكيل مي دهند . 350000 سازمان هاي اسلامي در استراليا وجود دارد كه اين تعداد با تعداد مسلمانان اين كشور برابري مي كند.

