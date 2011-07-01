به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام جواد صادق زاده شامگاه پنجشنبه در جلسه دیدار با نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، اظهار داشت: تبلیغات وسیع در صدا و سیما و رسانه های گروهی و آموزش صحیح به نیرو های متعهد دو امر لازم و واجب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به فلسفه فریضه امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: بهترین و ابتدایی ترین گام در امر به معروف و نهی از منکر تذکر دادن است.

معاون امور ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکرکشور افزود: امر گفتن مطلوبترین روش تحقق یافتن این فریضه است و در این زمینه همه افراد جامعه وظیفه خاص خودشان را دارند.

صادق زاده دو روش آموزش در مدارس و ایجاد پذیرش در جامعه را در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر موثر دانست.

وی متذکر شد: باید راه و روش امر به معروف و نهی از منکر را با دادن آموزشهای لازم به افراد جامعه آموخت تا از ضربه خوردن این دو فریضه واجب جلوگیری کرد.

این مسئول احیای این فریضه را در دو بخش عنوان کرد و یادآور شد: بخش اول مربوط به حضور مردم در صحنه و بخش دوم وظیفه ضابطین قضائی و نیروی انتظامی است.

در این جلسه استاندار اردبیل نیز اظهار داشت: تمام دستگاههای ذی ربط استان در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فعالیت گسترده دارند.

وی نقش بسیج و سپاه را به عنوان ضابط قوه قضائیه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر مهم دانست و عنوان کرد: ماه محرم بهترین زمان برای حرکت به سوی اجرای امر به معروف و نهی از منکر است.